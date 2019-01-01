Частина грошей від видобутку бурштину має йти в бюджет Волині, – Тарас Шкітер

Тарас Шкітер підкреслив, що потрібно легалізувати бурштин, щоб гроші від нього наповнювали бюджет Волині.



Відповідне відеозвернення він опублікував на своїй сторінці у Facebook, – пише



«Вчора команда «Протилежного Погляду» відзняла чудовий ефір про проблему видобутку бурштину. Ця тема дуже важлива і чутлива для Волинської області і кожного волинянина, адже мільйони гривень, оминаючи наш бюджет, осідають у кишенях людей, які пов'язані із чорним ринком видобутку бурштину.



Вчора до нас у студію зателефонував журналіст-розслідувач телеканалу «1+1» Євгеній Плінський, який сказав, що за один кілограм бурштину, щоб перевезти його з України до Польщі, сплачуються кешем від 60 до 100 доларів. Чому український бурштин незаконно везуть до Польщі? Чому ми, українці, його не можемо легалізувати і офіційно продавати на основний китайський ринок? Адже Китай є основним споживачем бурштину у світі», – розповів Тарас Шкітер.



Із його слів, український бурштин перетинає кордон незаконно, а в Польщі вже його оформлюють. І звідти відправляють до Китаю.



«Звичайно, польська сторона на цьому заробляє. Заробляють усі, крім державного, крім місцевого бюджету. Тому це надзвичайно важлива і болюча тема. Я як волинянин переконаний, що частина зароблених коштів від видобутку бурштину на Волині має осідати в бюджеті Волинської області.



Щоб відбувалася рекультивація, щоб відбувалася розбудова інфраструктури нашого регіону за ці гроші. Адже ці надра – загальноукраїнські надра, це надра кожного волинянина, кожного українця, наші надра. Чому на них заробляє невідомо хто, а Волинь нічого не отримує? Ми намагалися розібратися в цій темі, порушити тему важливості легального видобутку бурштину, ухваленні закону, який Володимир Зеленський має опублікувати найближчим часом», – наголосив Тарас Шкітер.



Він закликав волинян знайти час і переглянути передачу, адже це важливо для кожного.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ"підкреслив, що потрібно легалізувати бурштин, щоб гроші від нього наповнювали бюджет Волині.Відповідне відеозвернення він опублікував на своїй сторінці у Facebook, – пише Конкурент «Вчора команда «Протилежного Погляду» відзняла чудовий ефір про проблему видобутку бурштину. Ця тема дуже важлива і чутлива для Волинської області і кожного волинянина, адже мільйони гривень, оминаючи наш бюджет, осідають у кишенях людей, які пов'язані із чорним ринком видобутку бурштину.Вчора до нас у студію зателефонував журналіст-розслідувач телеканалу «1+1», який сказав, що за один кілограм бурштину, щоб перевезти його з України до Польщі, сплачуються кешем від 60 до 100 доларів. Чому український бурштин незаконно везуть до Польщі? Чому ми, українці, його не можемо легалізувати і офіційно продавати на основний китайський ринок? Адже Китай є основним споживачем бурштину у світі», – розповів Тарас Шкітер.Із його слів, український бурштин перетинає кордон незаконно, а в Польщі вже його оформлюють. І звідти відправляють до Китаю.«Звичайно, польська сторона на цьому заробляє. Заробляють усі, крім державного, крім місцевого бюджету. Тому це надзвичайно важлива і болюча тема. Я як волинянин переконаний, що частина зароблених коштів від видобутку бурштину на Волині має осідати в бюджеті Волинської області.Щоб відбувалася рекультивація, щоб відбувалася розбудова інфраструктури нашого регіону за ці гроші. Адже ці надра – загальноукраїнські надра, це надра кожного волинянина, кожного українця, наші надра. Чому на них заробляє невідомо хто, а Волинь нічого не отримує? Ми намагалися розібратися в цій темі, порушити тему важливості легального видобутку бурштину, ухваленні закону, якиймає опублікувати найближчим часом», – наголосив Тарас Шкітер.Він закликав волинян знайти час і переглянути передачу, адже це важливо для кожного.

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