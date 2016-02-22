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Заради порятунку 3-річного волинянина організовують благодійний концерт

Заради порятунку 3-річного волинянина організовують благодійний концерт
У Луцьку організовують благодійний концерт для збору коштів на лікування трирічного волинянина Владислава Кукуріка, який потребує дороговартісної операції у Сербії.

Про це на своїй сторінці у facebook написав луцький співак та продюсер Сергій Скулинець.

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Захід відбудеться 18 вересня о 19:00 у Палаці культури міста Луцька.

"Прошу долучитися до доброї справи лучан та гостей міста!Кошти будуть передані на операцію дитині!", - йдеться у повідомлені.

Номер рахунку мами: картка ПриватБанку 5168 7427 1611 2127 Кукурік Наталія.

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Теги: благодійний концерт, кошти
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