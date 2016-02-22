Заради порятунку 3-річного волинянина організовують благодійний концерт
Сьогодні, 16:31
У Луцьку організовують благодійний концерт для збору коштів на лікування трирічного волинянина Владислава Кукуріка, який потребує дороговартісної операції у Сербії.
Про це на своїй сторінці у facebook написав луцький співак та продюсер Сергій Скулинець.
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Захід відбудеться 18 вересня о 19:00 у Палаці культури міста Луцька.
"Прошу долучитися до доброї справи лучан та гостей міста!Кошти будуть передані на операцію дитині!", - йдеться у повідомлені.
Номер рахунку мами: картка ПриватБанку 5168 7427 1611 2127 Кукурік Наталія.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав луцький співак та продюсер Сергій Скулинець.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Переніс 7 операцій та 10 наркозів: трирічний волинянин потребує допомоги. ФОТО
Захід відбудеться 18 вересня о 19:00 у Палаці культури міста Луцька.
"Прошу долучитися до доброї справи лучан та гостей міста!Кошти будуть передані на операцію дитині!", - йдеться у повідомлені.
Номер рахунку мами: картка ПриватБанку 5168 7427 1611 2127 Кукурік Наталія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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