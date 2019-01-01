Трояндова алея, гойдалки: у місті на Волині облаштовують відпочинкову зону для літніх людей
Сьогодні, 16:33
На території Територіального центру соціального обслуговування Рожищенського району запланували облаштувати відпочинкову зону для дозвілля літніх людей, платформи для спілкування та згуртування громадян непрацездатного віку.
Про це інформують на сторінці терцентру у Facebook, повідомляє Район. Рожище.
«Створення такої зони є нагальною необхідністю та потребою громади, адже сприятиме покращенню рівня комфорту проживання та іміджу міста Рожище. А головне – дозволить людям старшого віку відчути, що про них піклуються, їх поважають, до них дослухаються. Задоволені будуть також діти літніх людей, знаючи, що їх старенькі батьки зайняті та під наглядом», – йдеться у повідомленні.
Для естетичного впорядкування території планують виконати такі роботи:
-планування території та завезення родючого ґрунту;
встановлення тимчасової господарської споруди (металевого контейнеру) для зберігання палива та дров;
-садові доріжки;
-трояндова алея;
-висадження декоративних туй;.
-створення альпійської гірки;
-встановлення альтанки, лавок, гойдалок.
«Роботи розпочато… Кількість присутніх літніх громадян на нашому фестивалі підтвердила необхідність такої зони. Вибраний нами напрям робіт – вірний, адже наші плани вже підтримали благодійники, районна та міська влада», – пишуть працівники центру.
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Про це інформують на сторінці терцентру у Facebook, повідомляє Район. Рожище.
«Створення такої зони є нагальною необхідністю та потребою громади, адже сприятиме покращенню рівня комфорту проживання та іміджу міста Рожище. А головне – дозволить людям старшого віку відчути, що про них піклуються, їх поважають, до них дослухаються. Задоволені будуть також діти літніх людей, знаючи, що їх старенькі батьки зайняті та під наглядом», – йдеться у повідомленні.
Для естетичного впорядкування території планують виконати такі роботи:
-планування території та завезення родючого ґрунту;
встановлення тимчасової господарської споруди (металевого контейнеру) для зберігання палива та дров;
-садові доріжки;
-трояндова алея;
-висадження декоративних туй;.
-створення альпійської гірки;
-встановлення альтанки, лавок, гойдалок.
«Роботи розпочато… Кількість присутніх літніх громадян на нашому фестивалі підтвердила необхідність такої зони. Вибраний нами напрям робіт – вірний, адже наші плани вже підтримали благодійники, районна та міська влада», – пишуть працівники центру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 16:33
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