Трояндова алея, гойдалки: у місті на Волині облаштовують відпочинкову зону для літніх людей





Про це інформують на сторінці терцентру у Facebook, повідомляє



«Створення такої зони є нагальною необхідністю та потребою громади, адже сприятиме покращенню рівня комфорту проживання та іміджу міста Рожище. А головне – дозволить людям старшого віку відчути, що про них піклуються, їх поважають, до них дослухаються. Задоволені будуть також діти літніх людей, знаючи, що їх старенькі батьки зайняті та під наглядом», – йдеться у повідомленні.



Для естетичного впорядкування території планують виконати такі роботи:



-планування території та завезення родючого ґрунту;

встановлення тимчасової господарської споруди (металевого контейнеру) для зберігання палива та дров;

-садові доріжки;

-трояндова алея;

-висадження декоративних туй;.

-створення альпійської гірки;

-встановлення альтанки, лавок, гойдалок.



«Роботи розпочато… Кількість присутніх літніх громадян на нашому фестивалі підтвердила необхідність такої зони. Вибраний нами напрям робіт – вірний, адже наші плани вже підтримали благодійники, районна та міська влада», – пишуть працівники центру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Територіального центру соціального обслуговування Рожищенського району запланували облаштувати відпочинкову зону для дозвілля літніх людей, платформи для спілкування та згуртування громадян непрацездатного віку.Про це інформують на сторінці терцентру у Facebook, повідомляє Район. Рожище. «Створення такої зони є нагальною необхідністю та потребою громади, адже сприятиме покращенню рівня комфорту проживання та іміджу міста Рожище. А головне – дозволить людям старшого віку відчути, що про них піклуються, їх поважають, до них дослухаються. Задоволені будуть також діти літніх людей, знаючи, що їх старенькі батьки зайняті та під наглядом», – йдеться у повідомленні.Для естетичного впорядкування території планують виконати такі роботи:-планування території та завезення родючого ґрунту;встановлення тимчасової господарської споруди (металевого контейнеру) для зберігання палива та дров;-садові доріжки;-трояндова алея;-висадження декоративних туй;.-створення альпійської гірки;-встановлення альтанки, лавок, гойдалок.«Роботи розпочато… Кількість присутніх літніх громадян на нашому фестивалі підтвердила необхідність такої зони. Вибраний нами напрям робіт – вірний, адже наші плани вже підтримали благодійники, районна та міська влада», – пишуть працівники центру.

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