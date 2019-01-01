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Трояндова алея, гойдалки: у місті на Волині облаштовують відпочинкову зону для літніх людей

Трояндова алея, гойдалки: у місті на Волині облаштовують відпочинкову зону для літніх людей
На території Територіального центру соціального обслуговування Рожищенського району запланували облаштувати відпочинкову зону для дозвілля літніх людей, платформи для спілкування та згуртування громадян непрацездатного віку.

Про це інформують на сторінці терцентру у Facebook, повідомляє Район. Рожище.

«Створення такої зони є нагальною необхідністю та потребою громади, адже сприятиме покращенню рівня комфорту проживання та іміджу міста Рожище. А головне – дозволить людям старшого віку відчути, що про них піклуються, їх поважають, до них дослухаються. Задоволені будуть також діти літніх людей, знаючи, що їх старенькі батьки зайняті та під наглядом», – йдеться у повідомленні.

Для естетичного впорядкування території планують виконати такі роботи:

-планування території та завезення родючого ґрунту;
встановлення тимчасової господарської споруди (металевого контейнеру) для зберігання палива та дров;
-садові доріжки;
-трояндова алея;
-висадження декоративних туй;.
-створення альпійської гірки;
-встановлення альтанки, лавок, гойдалок.

«Роботи розпочато… Кількість присутніх літніх громадян на нашому фестивалі підтвердила необхідність такої зони. Вибраний нами напрям робіт – вірний, адже наші плани вже підтримали благодійники, районна та міська влада», – пишуть працівники центру.

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Теги: відпочинкова зона, для літніх людей, Рожище
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