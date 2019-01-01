Розшукують двох зниклих жителів Луцького району. ФОТО

Бондара Миколу Ростиславовича, 17 грудня 1961 року народження та громадянку Власову Катерину Степанівну, 26 липня 1956 року народження, мешканців села Боголюби Луцького району.



До поліції звернулися родичі волинян та повідомили, що з ними відсутній зв’язок із 4 вересня 2019 року, - пише ГУНП у Волинській області.



Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаних осіб, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 74-21-35, 068-947-53-07 або на лінію «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція розшукує безвісти зниклих, 17 грудня 1961 року народження та громадянку, 26 липня 1956 року народження, мешканців села Боголюби Луцького району.До поліції звернулися родичі волинян та повідомили, що з ними відсутній зв’язок із 4 вересня 2019 року, - пише ГУНП у Волинській області.Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаних осіб, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 74-21-35, 068-947-53-07 або на лінію «102».

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