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Розшукують двох зниклих жителів Луцького району. ФОТО

Розшукують двох зниклих жителів Луцького району. ФОТО
Поліція розшукує безвісти зниклих Бондара Миколу Ростиславовича, 17 грудня 1961 року народження та громадянку Власову Катерину Степанівну, 26 липня 1956 року народження, мешканців села Боголюби Луцького району.

До поліції звернулися родичі волинян та повідомили, що з ними відсутній зв’язок із 4 вересня 2019 року, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаних осіб, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 74-21-35, 068-947-53-07 або на лінію «102».

Розшукують двох зниклих жителів Луцького району. ФОТО
Розшукують двох зниклих жителів Луцького району. ФОТО

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Теги: розшук, чоловік, жінка
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