Як у Луцьку вітали кращих спортсменів. ФОТО
Сьогодні, 17:29
У Луцьку відбулися урочистості з нагоди професійного свята спортсменів. Так, у другу суботу вересня, в Україні відзначатимуть День фізичної культури і спорту.
13 вересня велику спортивну родину області вітали та нагороджували відзнаками в обласному дитячому театрі ляльок, що у Луцьку, - інформує пресслужба Волинської ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Світлана Мишковець нагородила Почесною граматою Волинської обласної державної адміністрації:
- Федора Семенюка – тренера-викладача відділення веслування на байдарках і каное обласної школи вищої спортивної майстерності,
- волейбольну команду «Волинь-Університет» (головний тренер – Заслужений тренер України Богуслав Галицький, капітан команди – Олена Рудик),
- Ярослава Новосада – спортсмена спортивного клубу «Воїн»,
- Юрія Пасича – спортсмена спортивного клубу «Воїн».
Подяку голови обласної державної адміністрації оголосили:
Віталію Бондару – директорові комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області»,
Дмитру Василенку - тренерові спортивного клубу «Воїн»,
Анатолію Дудичу - директорові комунального закладу «Луцький ліцей Луцької міської ради Волинської області»,
Андрію Зінчуку - головному тренерові спортивного клубу «Воїн»,
Сергію Приходьку - директорові Рожищенської районної дитячо-юнацької спортивної школи,
Володимиру Самчуку - тренеру-викладачеві з плавання спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з плавання Луцької міської ради.
Як відзначив начальник відділу з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації Ігор Дмитришин, це літо видалося надзвичайно плідним на здобутки наших спортсменів:
"Ще не було такого літа, що кожних вихідних наші спортсмени області були в призерах і займали перші-треті місця на чемпіонатах світу та Європи, міжнародних змаганнях. Я вже не кажу про чемпіонати України та всеукраїнські змагання. Маємо у цьому році досить серйозні досягнення з олімпійських та неолімпійських видів спорту, з видів спорту інвалідів. Маємо вже виконані два олімпійські нормативи з легкої атлетики: це Ірина Климець та Іван Банзерук. Також маємо дві олімпійські ліцензії для збірної команди України: Повх Марія та Юрій Вандюк. Також маємо досить серйозні результати в легкій атлетиці і веслуванні. На останніх європейських іграх, що відбулися у Мінську, маємо 5 золотих медалей. Також маємо чемпіонку Європи в цьому році з вільної борртьби – Юлію Горішну. Дуже серйозні досягнення і в неолімпійських видах спорту. Зокрема на останньому чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств збірна команда України здобула золоту і срібну медаль. І ці якраз золота і срібна медалі здобуті нашими спортсменами спортивного клубу «Воїн», - поділився успіхами волинських спортсменів Ігор Дмитришин.
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13 вересня велику спортивну родину області вітали та нагороджували відзнаками в обласному дитячому театрі ляльок, що у Луцьку, - інформує пресслужба Волинської ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Світлана Мишковець нагородила Почесною граматою Волинської обласної державної адміністрації:
- Федора Семенюка – тренера-викладача відділення веслування на байдарках і каное обласної школи вищої спортивної майстерності,
- волейбольну команду «Волинь-Університет» (головний тренер – Заслужений тренер України Богуслав Галицький, капітан команди – Олена Рудик),
- Ярослава Новосада – спортсмена спортивного клубу «Воїн»,
- Юрія Пасича – спортсмена спортивного клубу «Воїн».
Подяку голови обласної державної адміністрації оголосили:
Віталію Бондару – директорові комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області»,
Дмитру Василенку - тренерові спортивного клубу «Воїн»,
Анатолію Дудичу - директорові комунального закладу «Луцький ліцей Луцької міської ради Волинської області»,
Андрію Зінчуку - головному тренерові спортивного клубу «Воїн»,
Сергію Приходьку - директорові Рожищенської районної дитячо-юнацької спортивної школи,
Володимиру Самчуку - тренеру-викладачеві з плавання спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з плавання Луцької міської ради.
Як відзначив начальник відділу з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації Ігор Дмитришин, це літо видалося надзвичайно плідним на здобутки наших спортсменів:
"Ще не було такого літа, що кожних вихідних наші спортсмени області були в призерах і займали перші-треті місця на чемпіонатах світу та Європи, міжнародних змаганнях. Я вже не кажу про чемпіонати України та всеукраїнські змагання. Маємо у цьому році досить серйозні досягнення з олімпійських та неолімпійських видів спорту, з видів спорту інвалідів. Маємо вже виконані два олімпійські нормативи з легкої атлетики: це Ірина Климець та Іван Банзерук. Також маємо дві олімпійські ліцензії для збірної команди України: Повх Марія та Юрій Вандюк. Також маємо досить серйозні результати в легкій атлетиці і веслуванні. На останніх європейських іграх, що відбулися у Мінську, маємо 5 золотих медалей. Також маємо чемпіонку Європи в цьому році з вільної борртьби – Юлію Горішну. Дуже серйозні досягнення і в неолімпійських видах спорту. Зокрема на останньому чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств збірна команда України здобула золоту і срібну медаль. І ці якраз золота і срібна медалі здобуті нашими спортсменами спортивного клубу «Воїн», - поділився успіхами волинських спортсменів Ігор Дмитришин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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