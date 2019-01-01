Як у Луцьку вітали кращих спортсменів. ФОТО

У Луцьку відбулися урочистості з нагоди професійного свята спортсменів. Так, у другу суботу вересня, в Україні відзначатимуть День фізичної культури і спорту.13 вересня велику спортивну родину області вітали та нагороджували відзнаками в обласному дитячому театрі ляльок, що у Луцьку, - інформує пресслужба Волинської ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїнагородила Почесною граматою Волинської обласної державної адміністрації:– тренера-викладача відділення веслування на байдарках і каное обласної школи вищої спортивної майстерності,- волейбольну команду «Волинь-Університет» (головний тренер – Заслужений тренер України, капітан команди – Олена Рудик),– спортсмена спортивного клубу «Воїн»,– спортсмена спортивного клубу «Воїн».Подяку голови обласної державної адміністрації оголосили:– директорові комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області»,- тренерові спортивного клубу «Воїн»,- директорові комунального закладу «Луцький ліцей Луцької міської ради Волинської області»,- головному тренерові спортивного клубу «Воїн»,- директорові Рожищенської районної дитячо-юнацької спортивної школи,- тренеру-викладачеві з плавання спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з плавання Луцької міської ради.Як відзначив начальник відділу з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації Ігор Дмитришин, це літо видалося надзвичайно плідним на здобутки наших спортсменів:"Ще не було такого літа, що кожних вихідних наші спортсмени області були в призерах і займали перші-треті місця на чемпіонатах світу та Європи, міжнародних змаганнях. Я вже не кажу про чемпіонати України та всеукраїнські змагання. Маємо у цьому році досить серйозні досягнення з олімпійських та неолімпійських видів спорту, з видів спорту інвалідів. Маємо вже виконані два олімпійські нормативи з легкої атлетики: це Ірина Климець та Іван Банзерук. Також маємо дві олімпійські ліцензії для збірної команди України: Повх Марія та Юрій Вандюк. Також маємо досить серйозні результати в легкій атлетиці і веслуванні. На останніх європейських іграх, що відбулися у Мінську, маємо 5 золотих медалей. Також маємо чемпіонку Європи в цьому році з вільної борртьби – Юлію Горішну. Дуже серйозні досягнення і в неолімпійських видах спорту. Зокрема на останньому чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств збірна команда України здобула золоту і срібну медаль. І ці якраз золота і срібна медалі здобуті нашими спортсменами спортивного клубу «Воїн», - поділився успіхами волинських спортсменів Ігор Дмитришин.