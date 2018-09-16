Майбутніх, теперішніх і тих, хто присвятив усе життя: у Луцьку вітали лісівників усієї Волині. ФОТО

Напередодні професійного свята працівників лісової галузі, який в Україні відзначають щорічно у третю неділю вересня, у Луцьку привітали тих, хто дбає про ліс на Волині.Багатолюдні, щедрі на подарунки та привітання урочистості з нагоди Дня працівника лісу відбулися сьогодні, 13 вересня, у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.Керівник управліннязауважив, що у переддень свята хотів би говорити виключно на лісівничі теми – про те, як плекали ліс, як розвивали переробку, мисливське господарство і інфраструктуру. Утім реалії, в яких нині опинилися лісівники, примушують говорити і про політику.«Тому у цій доповіді будуть різні акценти», – попередив головний лісівник області. «Цього року ми вже не говорили так гостро про відсутність державного фінансування як проблему і навіть не так часто згадували про суттєве податкове навантаження. Ми навчилися виживати у таких реаліях, будувати менеджмент, розвиватися і навіть працювати на рівні із соціально-відповідальним бізнесом. Саме це і врятувало підприємство, коли фактично зупинився ринок деревини. Знаємо, щоці проблеми були відчутними в усіх колективах, в окремих – навіть дуже болісно. Але ви мужньо їх переносите. Дякую, що з розумінням відноситеся до ситуації, дякую, що зберігаєте колективи, дякую, що результати праці залишаються позитивними!» – розпочав свій виступ Олександр Кватирко.Далі ж він озвучив результати роботи лісової галузі у 2019 році. У своїх якісному та кількісному вимірах показники були кращими, ніж минулоріч. Утім, під час урочистостей Кватирко говорив, насамперед, про людей – тих, для кого працює галузь, і тих, хто у ній трудиться. Нині лісова галузь Волині налічує майже 3 тисячі людей, з них 526 – жінки.Олександр Кватирко зауважив, що одна з головних функцій лісівників – відтворення та примноження лісових масивів. Тож лише за 9 місяців цього року провели лісовідновлення на площі 6812 гектарів, а це на 800 гектарів більше, ніж у 2018 році.Привітати лісівників з професійним святом прийшли представники міської та обласної влади, духовенство.Заступник голови Волинської облдержадміністрації, вітаючи лісівників, зауважив, що його вітання – справді щирі, адже вітає їх як колег.«Перша моя професія – теж лісівник. Я здобув відповідну освіту у Львівському лісотехнічному інституті і навіть три роки попрацював в цій галузі. Святкуючи разом з вами, бажаю, щоб свято принесло у ваш дім добро і надію у краще майбутнє», – сказав Цьось і під гучні оплески вручив відзнаки Кабміну, прем’єр-міністра та Волинської ОДА.Наступною ж долучилася до привітань та нагородження лісівників голова Волинської облради. Вона наголосила на тому, що за короткий час перебування на посаді вже змогла зауважити, що, на жаль, до представників лісової галузі на Волині більше претензій, ніж похвали. І це, запевнила Вахович, несправедливо.«Ваша робота справді важка і кропітка. Але, як то кажуть, якщо невістка щось зробить, то ніхто не бачить, а якщо не зробить, то ганять. Такі нарікання схожі на ті, які лунають і у ваш бік. І мені справді шкода, що так», – порівняла голова Волиньради і пообіцяла, що зі свого боку всіляко популяризації діяльності лісівників, аби вона мала належну оцінку серед населення.Почесні грамоти Волиньради вона вручила кращим працівникам галузі – вальникам лісу, трактористам, верстатникам деревообробних верстатів, майстрам лісу та іншим.Естафету привітань перейняли опісля й заступниця Луцького міського голови, віцеканцлер управління Волинської єпархії Православної церкви України, протоієрейй голова обласної організації працівників лісової галузі. Від усіх них на адресу працівників лісівників лунали слова щирої вдячності за працю.За достойну роботу, особистий внесок у підвищення ефективності лісогосподарського виробництва, охорону та відтворення лісових і мисливських багатств України працівників галузі нагородив і її очільник на Волині – Олександр Кватирко. Він вручив своїм колегам відзнаки Держлісагентства, нагрудні знаки й грамоти.Окрім того, у святковий день вручили нагороди і для наймолодших, але дуже почесних гостей. За перше місце обласного конкурсу малюнків «Людина і ліс» грамотою Волинського ОУЛМГ нагородили учня із Ратнівського району. За цю ж роботу він, до слова, отримав «срібло» на всеукраїнському етапі конкурсу. За перше місце обласного етапу всеукраїнського конкурсу творів «Людина і ліс» нагороду вручили учениці із села Кортеліси Ратнівського району. За активність, креативність та постійну співпрацю з лісівниками Волині спеціальним сертифікатом нагородили– студента третього курсу Луцького національного технічного університету.«Я з дитинства не був ніяк взагалі пов'язаний із лісом. Але вже у школі я був учасником шкільного лісництва. Далі у моєму житті був молодіжний лісівничий центр, при відвідуванні якого ти хочеш повертатися туди знову і знову. Тому при виборі професії ти вже згадуєш певні моменти і розумієш, що лісівник – це професія, обрана душею, бо в її основі лежить любов і турбота до природи. Праця лісівника – доволі тяжка, з ранку до ночі, але її може побачити кожен пересічний громадянин. Треба сказати «дякую» кожному лісівнику, бо ваша праця – це перспектива доброго, здорового майбутнього!» – сказав Орест Мороз, взявши слово для привітання лісівників, яких вважає своїми наставниками.З особливою повагою, трепетом та під нестихаючі оплески привітали присутніх на святі ветеранів., який майже півсотні років пропрацював у цій галузі, звернувся до представників влади різних рівнів з проханням підтримати ліси та припинити на державному рівні утискати її в різних моментах.Закінчувала вітальний марафон керівник благодійного фонду «Україна – це ми», волонтерка. Вона також передала вітання та вручила нагороди волинським лісівникам від 30-тої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.«Я вам дуже вдячна всім! Я до Волині прикипіла. Тут не просто казали, що допоможуть, а робили все можливе. Завдяки вам ми врятували не одне життя. Дякую, що дали шанс комусь вижити! Дякую, що у вас є серця, які горять!» – сказала волонтерка й обдарувала волинських лісівників медалями й подяками.