Померла працівниця луцької бібліотеки
Сьогодні, 19:11
Відійшла у вічність працівник Волинської обласної бібліотеки для юнацтва Надія Єфремова.
Про це повідомили на сторінці бібліотеки у Facebook.
«Дуже важко втрачати дорогу людину. Дуже важко втрачати молоду колегу...» – йдеться у дописі.
«Молимось за упокій душі нашої Надії Єфремової. Співчуття Аллі Сизонтівні та родині», – повідомили на сторінці бібліотеки.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost приносить щирі співчуття родині та знайомим покійної.
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Про це повідомили на сторінці бібліотеки у Facebook.
«Дуже важко втрачати дорогу людину. Дуже важко втрачати молоду колегу...» – йдеться у дописі.
«Молимось за упокій душі нашої Надії Єфремової. Співчуття Аллі Сизонтівні та родині», – повідомили на сторінці бібліотеки.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost приносить щирі співчуття родині та знайомим покійної.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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