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Померла працівниця луцької бібліотеки

Померла працівниця луцької бібліотеки
Відійшла у вічність працівник Волинської обласної бібліотеки для юнацтва Надія Єфремова.

Про це повідомили на сторінці бібліотеки у Facebook.

«Дуже важко втрачати дорогу людину. Дуже важко втрачати молоду колегу...» – йдеться у дописі.

«Молимось за упокій душі нашої Надії Єфремової. Співчуття Аллі Сизонтівні та родині», – повідомили на сторінці бібліотеки.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost приносить щирі співчуття родині та знайомим покійної.

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Теги: смерть, Луцьк
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