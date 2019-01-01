Померла працівниця луцької бібліотеки

Надія Єфремова.



Про це повідомили на



«Дуже важко втрачати дорогу людину. Дуже важко втрачати молоду колегу...» – йдеться у дописі.



«Молимось за упокій душі нашої Надії Єфремової. Співчуття Аллі Сизонтівні та родині», – повідомили на сторінці бібліотеки.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost приносить щирі співчуття родині та знайомим покійної.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відійшла у вічність працівник Волинської обласної бібліотеки для юнацтваПро це повідомили на сторінці бібліотеки у Facebook.«Дуже важко втрачати дорогу людину. Дуже важко втрачати молоду колегу...» – йдеться у дописі.«Молимось за упокій душі нашої Надії Єфремової. Співчуття Аллі Сизонтівні та родині», – повідомили на сторінці бібліотеки.Редакціяприносить щирі співчуття родині та знайомим покійної.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію