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Скарг щодо смороду з фільтраційних полів немає, – активісти

Скарг щодо смороду з фільтраційних полів немає, – активісти
Активісти перевірили, чи смердить з фільтраційних полів підприємства «Біо Пек», що поблизу Луцька.

Про це повідомили на сторінці «За чисте повітря. Луцьк».

«Сьогодні (12 вересня, – ред.) провели інспекцію полів фільтрації та перевірили заїзди. Запах на полях з усіх боків відсутній, на засипаних картах почали рости трава та зілля», – відзначили у дописі.

Зазначили, що більшість заїздів пересипані землею, але деякі частково відкриті, скоріш за все, дачниками.

Також активісти побували на відділенні «Нової пошти», що поблизу полів фільтрації. «Скарг немає», – запевняють активісти.

«Поїхали у Городище, адже про нього останнім часом згадувалося в інтернеті. Сьогодні з 18:00 до 20:00 там повітря чисте, хоча по полях чимало багать - це палять бадилля і зілля...» – йдеться у дописі.

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Теги: сморід, Луцьк
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на 40 вчора смерділо
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