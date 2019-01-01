Скарг щодо смороду з фільтраційних полів немає, – активісти
Сьогодні, 19:40
Активісти перевірили, чи смердить з фільтраційних полів підприємства «Біо Пек», що поблизу Луцька.
Про це повідомили на сторінці «За чисте повітря. Луцьк».
«Сьогодні (12 вересня, – ред.) провели інспекцію полів фільтрації та перевірили заїзди. Запах на полях з усіх боків відсутній, на засипаних картах почали рости трава та зілля», – відзначили у дописі.
Зазначили, що більшість заїздів пересипані землею, але деякі частково відкриті, скоріш за все, дачниками.
Також активісти побували на відділенні «Нової пошти», що поблизу полів фільтрації. «Скарг немає», – запевняють активісти.
«Поїхали у Городище, адже про нього останнім часом згадувалося в інтернеті. Сьогодні з 18:00 до 20:00 там повітря чисте, хоча по полях чимало багать - це палять бадилля і зілля...» – йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці «За чисте повітря. Луцьк».
«Сьогодні (12 вересня, – ред.) провели інспекцію полів фільтрації та перевірили заїзди. Запах на полях з усіх боків відсутній, на засипаних картах почали рости трава та зілля», – відзначили у дописі.
Зазначили, що більшість заїздів пересипані землею, але деякі частково відкриті, скоріш за все, дачниками.
Також активісти побували на відділенні «Нової пошти», що поблизу полів фільтрації. «Скарг немає», – запевняють активісти.
«Поїхали у Городище, адже про нього останнім часом згадувалося в інтернеті. Сьогодні з 18:00 до 20:00 там повітря чисте, хоча по полях чимало багать - це палять бадилля і зілля...» – йдеться у дописі.
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Коментарі 1
на 40 вчора смерділо
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