Важка перемога: гравцю «Волині» вистачило 4 хвилини, щоб забити два голи
Сьогодні, 21:17
Молодіжка «Волині» не без проблем перемогла ровесників з ковалівського «Колоса».
Матч відбувся сьогодні, 13 вересня, на домашньому стадіоні клубу з Київщини, - повідомляє Золотий талант.
У двобої із «Колосом», «Волинь» першою забила - поцілив Кухаревич, але вже до 33-ї хвилини програвала 1:2.
Щоправда, 19-річним «хрестоносцям» вдалося швидко наздогнати ковалівців, але розвинути успіх не могли. Не став у нагоді й пенальті. Та як виявилося, у керманича лучан Руслана Мостового ще багато джокерів: 17-річний нападник Богдан Кобзар дебютував на юнацькому рівні, і в першому ж матчі зробив дубль. Таким чином рахунок на табло став 2:4.
Варто зазначити, що на полі герой матчу провів лише 4 хвилини.
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Матч відбувся сьогодні, 13 вересня, на домашньому стадіоні клубу з Київщини, - повідомляє Золотий талант.
У двобої із «Колосом», «Волинь» першою забила - поцілив Кухаревич, але вже до 33-ї хвилини програвала 1:2.
Щоправда, 19-річним «хрестоносцям» вдалося швидко наздогнати ковалівців, але розвинути успіх не могли. Не став у нагоді й пенальті. Та як виявилося, у керманича лучан Руслана Мостового ще багато джокерів: 17-річний нападник Богдан Кобзар дебютував на юнацькому рівні, і в першому ж матчі зробив дубль. Таким чином рахунок на табло став 2:4.
Варто зазначити, що на полі герой матчу провів лише 4 хвилини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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