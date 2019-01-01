Важка перемога: гравцю «Волині» вистачило 4 хвилини, щоб забити два голи

Молодіжка «Волині» не без проблем перемогла ровесників з ковалівського «Колоса».Матч відбувся сьогодні, 13 вересня, на домашньому стадіоні клубу з Київщини, - повідомляє Золотий талант.У двобої із «Колосом», «Волинь» першою забила - поцілив Кухаревич, але вже до 33-ї хвилини програвала 1:2.Щоправда, 19-річним «хрестоносцям» вдалося швидко наздогнати ковалівців, але розвинути успіх не могли. Не став у нагоді й пенальті. Та як виявилося, у керманича лучанще багато джокерів: 17-річний нападникдебютував на юнацькому рівні, і в першому ж матчі зробив дубль. Таким чином рахунок на табло став 2:4.Варто зазначити, що на полі герой матчу провів лише 4 хвилини.