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На Волині велосипедистка зіткнулася з п`яним мотоциклістом. ФОТО

На Волині велосипедистка зіткнулася з п`яним мотоциклістом. ФОТО
У селищі Благодатному зіткнулися велосипедистка та водій мотоциклу “Viper”.

Про це повідомляє Нововолинськ.com.

На місце працювала бригада швидкої та 2 машини патрульної поліції.

Місцева продавчиня, очевидиця аварії, розповіла, що водій мотоциклу “Viper” був у стані алкогольного сп’яніння, оскільки був відчутний запах алкоголю і порушення координації.
На Волині велосипедистка зіткнулася з п`яним мотоциклістом. ФОТО
На Волині велосипедистка зіткнулася з п`яним мотоциклістом. ФОТО

Карета швидкої допомоги забрала потерпілі до лікарні. За словами очевидців, на місці аварії на руку потерпілій наклали шину, до того ж, на руках та ногах були помітні численні травми та забої.

На Волині велосипедистка зіткнулася з п`яним мотоциклістом. ФОТО
На Волині велосипедистка зіткнулася з п`яним мотоциклістом. ФОТО

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Теги: Волинь, Благодатне, аварія
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