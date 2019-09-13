На Волині велосипедистка зіткнулася з п`яним мотоциклістом. ФОТО
Сьогодні, 22:29
У селищі Благодатному зіткнулися велосипедистка та водій мотоциклу “Viper”.
Про це повідомляє Нововолинськ.com.
На місце працювала бригада швидкої та 2 машини патрульної поліції.
Місцева продавчиня, очевидиця аварії, розповіла, що водій мотоциклу “Viper” був у стані алкогольного сп’яніння, оскільки був відчутний запах алкоголю і порушення координації.
Карета швидкої допомоги забрала потерпілі до лікарні. За словами очевидців, на місці аварії на руку потерпілій наклали шину, до того ж, на руках та ногах були помітні численні травми та забої.
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Про це повідомляє Нововолинськ.com.
На місце працювала бригада швидкої та 2 машини патрульної поліції.
Місцева продавчиня, очевидиця аварії, розповіла, що водій мотоциклу “Viper” був у стані алкогольного сп’яніння, оскільки був відчутний запах алкоголю і порушення координації.
Карета швидкої допомоги забрала потерпілі до лікарні. За словами очевидців, на місці аварії на руку потерпілій наклали шину, до того ж, на руках та ногах були помітні численні травми та забої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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