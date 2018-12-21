У "ПриватБанку" стався масштабний збій у мережі безготівкових операцій.У банку заявили, що усунули проблеми, які призвели до збою в системі ввечері 13 вересня та пообіцяли невдовзі відновити роботу, - повідомляє ТСН.Згідно з дописом керівниці PR-департаменту банку, який вона опублікувала о 20:26, станом на цей час проблему знайшли та полагодили. Музичук пообіцяла, що протягом години (до 21:26) робота процесингу повністю відновиться."Відновлення роботи процесингу після аварійного сбою відбудеться протягом години. Технічні служби банку проводять комплекс заходів для повного відновленні стабільної роботи мережі безготівкових операцій. Просимо вибачення наших кліентів за незручності, пов’язані з аварійною ситуацією", - написала вона.Водночас, в коментарях користувачі скаржаться, що платежі не виконуються.Нагадаємо, 13 вересня українці масово скаржаться на збої у роботі "ПриватБанку". За словами користувачів, до банкоматів вишикувались великі черги, а у магазинах подекуди неможливо розрахуватися картою.