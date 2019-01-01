Дівчинка намагалася порізати вени в церкві

У Львові дівчинка намагалася порізати вени у церкві.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив, - пише УНІАН."За інформацією свідків в церкві по вул. Виговського – Любінська: дівчинка зайшла в церкву і хотіла собі порізати вени. На щастя, люди і поліція, яка вже на той момент прибула на виклик, не дали можливості їй це зробити, дівчинка жива і вже під наглядом медиків", - йдеться у дописі.