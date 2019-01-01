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Дівчинка намагалася порізати вени в церкві

Дівчинка намагалася порізати вени в церкві
У Львові дівчинка намагалася порізати вени у церкві.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Ігор Зінкевич, - пише УНІАН.

"За інформацією свідків в церкві по вул. Виговського – Любінська: дівчинка зайшла в церкву і хотіла собі порізати вени. На щастя, люди і поліція, яка вже на той момент прибула на виклик, не дали можливості їй це зробити, дівчинка жива і вже під наглядом медиків", - йдеться у дописі.

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Теги: Львів, трагедія суїцид
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