Дівчинка намагалася порізати вени в церкві
Сьогодні, 23:34
У Львові дівчинка намагалася порізати вени у церкві.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Ігор Зінкевич, - пише УНІАН.
"За інформацією свідків в церкві по вул. Виговського – Любінська: дівчинка зайшла в церкву і хотіла собі порізати вени. На щастя, люди і поліція, яка вже на той момент прибула на виклик, не дали можливості їй це зробити, дівчинка жива і вже під наглядом медиків", - йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Ігор Зінкевич, - пише УНІАН.
"За інформацією свідків в церкві по вул. Виговського – Любінська: дівчинка зайшла в церкву і хотіла собі порізати вени. На щастя, люди і поліція, яка вже на той момент прибула на виклик, не дали можливості їй це зробити, дівчинка жива і вже під наглядом медиків", - йдеться у дописі.
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