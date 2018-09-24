Лучанин MONATIK повертається на «Танці з зірками»
Сьогодні, 08:03
Уродженець Луцька Дмитро Монатик візьме участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками".
MONATIK буде 4-им запрошеним суддею в найближчому ефірі, - пише УНІАН.
Вже у неділю, 15 вересня, суддя перших двох оновлених сезонів "Танці з зірками" MONATIK повернеться на проект.
Незважаючи на зміни в суддівській панелі цього року, продюсери найпопулярнішого розважального шоу країни давно інтригували, що улюбленець телеглядачів і "адвокат" всіх зірок знову з'явиться в ефірі "Танців з зірками", однак до останнього не розкривали інтригу, в якому саме амплуа.
Стало відомо, що MONATIK буде 4-им запрошеним суддею в найближчому ефірі.
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MONATIK буде 4-им запрошеним суддею в найближчому ефірі, - пише УНІАН.
Вже у неділю, 15 вересня, суддя перших двох оновлених сезонів "Танці з зірками" MONATIK повернеться на проект.
Незважаючи на зміни в суддівській панелі цього року, продюсери найпопулярнішого розважального шоу країни давно інтригували, що улюбленець телеглядачів і "адвокат" всіх зірок знову з'явиться в ефірі "Танців з зірками", однак до останнього не розкривали інтригу, в якому саме амплуа.
Стало відомо, що MONATIK буде 4-им запрошеним суддею в найближчому ефірі.
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