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Лучанин MONATIK повертається на «Танці з зірками»

Лучанин MONATIK повертається на «Танці з зірками»
Уродженець Луцька Дмитро Монатик візьме участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками".

MONATIK буде 4-им запрошеним суддею в найближчому ефірі, - пише УНІАН.

Вже у неділю, 15 вересня, суддя перших двох оновлених сезонів "Танці з зірками" MONATIK повернеться на проект.

Незважаючи на зміни в суддівській панелі цього року, продюсери найпопулярнішого розважального шоу країни давно інтригували, що улюбленець телеглядачів і "адвокат" всіх зірок знову з'явиться в ефірі "Танців з зірками", однак до останнього не розкривали інтригу, в якому саме амплуа.

Стало відомо, що MONATIK буде 4-им запрошеним суддею в найближчому ефірі.

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Теги: Дмитро Монатік, Луцьк, Танці з зірками
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