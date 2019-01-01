Волинські СБУшники вибороли срібло на чемпіонаті з поліатлону

Команда Управління СБУ у Волинській області здобула ІІ місце у Чемпіонаті Служби безпеки України з поліатлону.Про це повідомляє прес-служба обласного управління.Чемпіонат Служби безпеки України з поліатлону, комплексного спортивного багатоборства відбувся у Львові. У дводенних змаганнях, які проходили на стадіоні ФСТ «Динамо», взяли участь двадцять шість команд.У ході турніру спортсмени змагалися, зокрема, у стрільбі, спринтерському бігу та забігу на довгі дистанції.У напруженій боротьбі перемогу здобула команда Центрального Управління Служби безпеки України, друге та третє місця – команди Управлінь СБУ у Волинській та Хмельницькій областях відповідно.Організатори та учасники заходу наголосили на важливості проведення таких змагань для вдосконалення фахової підготовки та професійної майстерності співробітників української спецслужби.