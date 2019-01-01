Волинські СБУшники вибороли срібло на чемпіонаті з поліатлону
Сьогодні, 23:04
Команда Управління СБУ у Волинській області здобула ІІ місце у Чемпіонаті Служби безпеки України з поліатлону.
Про це повідомляє прес-служба обласного управління.
Чемпіонат Служби безпеки України з поліатлону, комплексного спортивного багатоборства відбувся у Львові. У дводенних змаганнях, які проходили на стадіоні ФСТ «Динамо», взяли участь двадцять шість команд.
У ході турніру спортсмени змагалися, зокрема, у стрільбі, спринтерському бігу та забігу на довгі дистанції.
У напруженій боротьбі перемогу здобула команда Центрального Управління Служби безпеки України, друге та третє місця – команди Управлінь СБУ у Волинській та Хмельницькій областях відповідно.
Організатори та учасники заходу наголосили на важливості проведення таких змагань для вдосконалення фахової підготовки та професійної майстерності співробітників української спецслужби.
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Про це повідомляє прес-служба обласного управління.
Чемпіонат Служби безпеки України з поліатлону, комплексного спортивного багатоборства відбувся у Львові. У дводенних змаганнях, які проходили на стадіоні ФСТ «Динамо», взяли участь двадцять шість команд.
У ході турніру спортсмени змагалися, зокрема, у стрільбі, спринтерському бігу та забігу на довгі дистанції.
У напруженій боротьбі перемогу здобула команда Центрального Управління Служби безпеки України, друге та третє місця – команди Управлінь СБУ у Волинській та Хмельницькій областях відповідно.
Організатори та учасники заходу наголосили на важливості проведення таких змагань для вдосконалення фахової підготовки та професійної майстерності співробітників української спецслужби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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