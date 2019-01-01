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Волинські футболістки здобули золоті медалі чемпіонату України

Волинські футболістки здобули золоті медалі чемпіонату України
Футболістки володимир-волинської команди "Ладомир" стали чемпіонами України.

Про це повідомляють у Всеукраїнській Асоціацію жіночого футболу.

У поєдинку за чемпіонський титул волинянки зійшлися зі збірною Вінницької області.

Перша половина зустрічі пройшла в самовідданій боротьбі за м'яч і територіальну перевагу, але практично без голових моментів. На початку другого тайму збірній Вінницької області випала можливість у вигляді штрафного удару, яку команда не упустила. Встигнувши першою на добиванні, гравець вінницької команди відкрила рахунок.

Однак «Ладомир» швидко зібрався і вже через кілька хвилин точним ударом з меж штрафного майданчика зрівняв результат. До кінця ігрового часу у «Ладомира» було ще кілька хороших моментів вирішити результат поєдинку на свою користь, проте команда ними не скористалася. Зустріч завершилася нічийним результатом.

Волинські футболістки здобули золоті медалі чемпіонату України

Долю головного кубка вирішувала серія пенальті, яка як і сама гра тримала в напрузі до останнього удару. Практично кожен гравець обох команд випробував свою точність і майстерність голкіпера суперника, однак удача в цей день була на боці «Ладомира». З рахунком 4:3 команда вирвала перемогу в нелегкому поєдинку і заслужено відвезла кубок додому.
Волинські футболістки здобули золоті медалі чемпіонату України


Крім цього, індивідуальні нагороди турніру отримали двоє гравців волинської команди: найкращий півзахисник - Даяна Семків та
найкращий нападник - Софія Кисляк.

Бронзові нагороди Чемпіонату України у Вищій лізі здобула команда «Ліцей» з міста Костопіль Рівненської області.

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Теги: Чемпіонат України, Ладомир, Володимир-Волинський
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