Волинські футболістки здобули золоті медалі чемпіонату України
Сьогодні, 05:04
Футболістки володимир-волинської команди "Ладомир" стали чемпіонами України.
Про це повідомляють у Всеукраїнській Асоціацію жіночого футболу.
У поєдинку за чемпіонський титул волинянки зійшлися зі збірною Вінницької області.
Перша половина зустрічі пройшла в самовідданій боротьбі за м'яч і територіальну перевагу, але практично без голових моментів. На початку другого тайму збірній Вінницької області випала можливість у вигляді штрафного удару, яку команда не упустила. Встигнувши першою на добиванні, гравець вінницької команди відкрила рахунок.
Однак «Ладомир» швидко зібрався і вже через кілька хвилин точним ударом з меж штрафного майданчика зрівняв результат. До кінця ігрового часу у «Ладомира» було ще кілька хороших моментів вирішити результат поєдинку на свою користь, проте команда ними не скористалася. Зустріч завершилася нічийним результатом.
Долю головного кубка вирішувала серія пенальті, яка як і сама гра тримала в напрузі до останнього удару. Практично кожен гравець обох команд випробував свою точність і майстерність голкіпера суперника, однак удача в цей день була на боці «Ладомира». З рахунком 4:3 команда вирвала перемогу в нелегкому поєдинку і заслужено відвезла кубок додому.
Крім цього, індивідуальні нагороди турніру отримали двоє гравців волинської команди: найкращий півзахисник - Даяна Семків та
найкращий нападник - Софія Кисляк.
Бронзові нагороди Чемпіонату України у Вищій лізі здобула команда «Ліцей» з міста Костопіль Рівненської області.
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Про це повідомляють у Всеукраїнській Асоціацію жіночого футболу.
У поєдинку за чемпіонський титул волинянки зійшлися зі збірною Вінницької області.
Перша половина зустрічі пройшла в самовідданій боротьбі за м'яч і територіальну перевагу, але практично без голових моментів. На початку другого тайму збірній Вінницької області випала можливість у вигляді штрафного удару, яку команда не упустила. Встигнувши першою на добиванні, гравець вінницької команди відкрила рахунок.
Однак «Ладомир» швидко зібрався і вже через кілька хвилин точним ударом з меж штрафного майданчика зрівняв результат. До кінця ігрового часу у «Ладомира» було ще кілька хороших моментів вирішити результат поєдинку на свою користь, проте команда ними не скористалася. Зустріч завершилася нічийним результатом.
Долю головного кубка вирішувала серія пенальті, яка як і сама гра тримала в напрузі до останнього удару. Практично кожен гравець обох команд випробував свою точність і майстерність голкіпера суперника, однак удача в цей день була на боці «Ладомира». З рахунком 4:3 команда вирвала перемогу в нелегкому поєдинку і заслужено відвезла кубок додому.
Крім цього, індивідуальні нагороди турніру отримали двоє гравців волинської команди: найкращий півзахисник - Даяна Семків та
найкращий нападник - Софія Кисляк.
Бронзові нагороди Чемпіонату України у Вищій лізі здобула команда «Ліцей» з міста Костопіль Рівненської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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