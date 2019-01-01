Волинські футболістки здобули золоті медалі чемпіонату України

Футболістки володимир-волинської команди "Ладомир" стали чемпіонами України.Про це повідомляють у Всеукраїнській Асоціацію жіночого футболу.У поєдинку за чемпіонський титул волинянки зійшлися зі збірною Вінницької області.Перша половина зустрічі пройшла в самовідданій боротьбі за м'яч і територіальну перевагу, але практично без голових моментів. На початку другого тайму збірній Вінницької області випала можливість у вигляді штрафного удару, яку команда не упустила. Встигнувши першою на добиванні, гравець вінницької команди відкрила рахунок.Однак «Ладомир» швидко зібрався і вже через кілька хвилин точним ударом з меж штрафного майданчика зрівняв результат. До кінця ігрового часу у «Ладомира» було ще кілька хороших моментів вирішити результат поєдинку на свою користь, проте команда ними не скористалася. Зустріч завершилася нічийним результатом.Долю головного кубка вирішувала серія пенальті, яка як і сама гра тримала в напрузі до останнього удару. Практично кожен гравець обох команд випробував свою точність і майстерність голкіпера суперника, однак удача в цей день була на боці «Ладомира». З рахунком 4:3 команда вирвала перемогу в нелегкому поєдинку і заслужено відвезла кубок додому.Крім цього, індивідуальні нагороди турніру отримали двоє гравців волинської команди: найкращий півзахисник -танайкращий нападник -Бронзові нагороди Чемпіонату України у Вищій лізі здобула команда «Ліцей» з міста Костопіль Рівненської області.