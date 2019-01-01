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За добу на Волині сталося 12 ДТП

За добу на Волині сталося 12 ДТП
На волинських дорогах протягом доби сталося 12 дорожньо-транспортних пригод.

Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.

Правоохоронці повідомили, що 12 вересня сталося 12 аварій, в яких постраждало 3 людей. На щастя, внаслідок аварій жодна людина не загинула.

За керування автомобілем у стані алкогольного сп`яніння волинські поліцейські склали 6 протоколів.

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Теги: ДТП, Волинь
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