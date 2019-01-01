вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Закарпатті 7 дітей отруїлися в школі

На Закарпатті 7 дітей отруїлися в школі
До Закарпатської дитячої обласної лікарні потрапило семеро учнів школи №10 міста Мукачево з отруєнням невідомою речовиною.

Троє з них - у важкому стані, - повідомляє Укрінформ.

“13 вересня, до Закарпатської обласної дитячої лікарні поступило семеро дітей з отруєнням невідомою речовиною — усі учні школи №10 в Мукачево. Троє з них — у важкому стані, поступили із втратою свідомості, судомами. Інші діти, яких привезли одразу, мають отруєння середньої важкості, вони скаржаться на сильний головний біль та нудоту. Наразі усі діти у свідомості, стан їхній більш-менш стабільний”, - розповів головний лікар Закарпатської обласної дитячої лікарні Роман Шніцер.

Зі слів головного лікаря, троє дітей досі знаходяться у реанімації, медики проводять всі належні дезінтоксикаційні заходи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: отруєння, Закарпаття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олександр Кватирко Олександр
Кватирко вітає з Днем працівника лісу
Останні новини
За добу на Волині сталося 12 ДТП
Сьогодні, 02:11
На Закарпатті 7 дітей отруїлися в школі
Сьогодні, 01:19
У Філіппінах дозволили стріляти в чиновників-хабарників
Сьогодні, 00:15
14 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Дівчинка намагалася порізати вени в церкві
13 вересень, 23:34
Схожі новини
Суд призначив мізерний штраф винній в отруєнні гостей весілля в «Садибі на джерелах» Суд призначив мізерний штраф винній в отруєнні гостей весілля в «Садибі на джерелах»
11 вересень, 14:28
Розповіли про стан людей, які отруїлися під час хрестин в кафе-магазині на Волині Розповіли про стан людей, які отруїлися під час хрестин в кафе-магазині на Волині
04 вересень, 17:20
У спортивно-тренувальному комплексі на Волині зафіксували спалах кишкової інфекції У спортивно-тренувальному комплексі на Волині зафіксували спалах кишкової інфекції
04 вересень, 05:20
Повідомили, чим у луцькому «Базиліку» отруїлися люди Повідомили, чим у луцькому «Базиліку» отруїлися люди
03 вересень, 22:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За добу на Волині сталося 12 ДТП
Сьогодні, 02:11
 0
На Закарпатті 7 дітей отруїлися в школі
Сьогодні, 01:19
 0
У Філіппінах дозволили стріляти в чиновників-хабарників
Сьогодні, 00:15
 0
14 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Дівчинка намагалася порізати вени в церкві
13 вересень, 23:34
 0
Медіа
відео
1/8
﻿