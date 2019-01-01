На Закарпатті 7 дітей отруїлися в школі
Сьогодні, 01:19
До Закарпатської дитячої обласної лікарні потрапило семеро учнів школи №10 міста Мукачево з отруєнням невідомою речовиною.
Троє з них - у важкому стані, - повідомляє Укрінформ.
“13 вересня, до Закарпатської обласної дитячої лікарні поступило семеро дітей з отруєнням невідомою речовиною — усі учні школи №10 в Мукачево. Троє з них — у важкому стані, поступили із втратою свідомості, судомами. Інші діти, яких привезли одразу, мають отруєння середньої важкості, вони скаржаться на сильний головний біль та нудоту. Наразі усі діти у свідомості, стан їхній більш-менш стабільний”, - розповів головний лікар Закарпатської обласної дитячої лікарні Роман Шніцер.
Зі слів головного лікаря, троє дітей досі знаходяться у реанімації, медики проводять всі належні дезінтоксикаційні заходи.
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Троє з них - у важкому стані, - повідомляє Укрінформ.
“13 вересня, до Закарпатської обласної дитячої лікарні поступило семеро дітей з отруєнням невідомою речовиною — усі учні школи №10 в Мукачево. Троє з них — у важкому стані, поступили із втратою свідомості, судомами. Інші діти, яких привезли одразу, мають отруєння середньої важкості, вони скаржаться на сильний головний біль та нудоту. Наразі усі діти у свідомості, стан їхній більш-менш стабільний”, - розповів головний лікар Закарпатської обласної дитячої лікарні Роман Шніцер.
Зі слів головного лікаря, троє дітей досі знаходяться у реанімації, медики проводять всі належні дезінтоксикаційні заходи.
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