«Укрзалізниця» закупить дрони для боротьби з крадіжками

"Укрзалізниця" оголосила тендер на закупівлю двох комплектів безпілотних авіаційних комплексів, які будуть боротися з крадіжками на залізниці.Про це повідомляє ЦТС з посиланням на портал держзакупівель ProZorro.За допомогою безпілотників Укрзалізниця буде спостерігати за об'єктами, контролювати роботу співробітників, запобігати крадіжки залізничного майна. Також дрони будуть використовуватися для оцінки стану інфраструктури та рухомого складу або ходу поточних і ремонтних робіт.Габарити безпілотників не повинні перевищувати 120х35х30 см для полегшення їх доставки до місця роботи. Також дрони повинні бути оснащені парашутами на випадок аварійної посадки і бути простими в експлуатації і не вимагати тривалого навчання персоналу або спеціальних інструментів.Згідно з умовами аукціону, який відбудеться 30 вересня ціна двох безпілотників складе 2 млн грн, а поставка переможець конкурсу повинен зробити пізніше 31 грудня 2019 року.Як повідомляв ЦТС, 15 серпня УЗ заявила про відхилення від графіку 20 поїздів через крадіжки в Дніпропетровській області. Збиток компанії від крадіжки та пошкодження засобів безпеки, сигналізації та зв'язку за 7 місяців оцінили в 11,4 млн грн."Укрзалізниця" і представники вітчизняної IT-сфери розробляють проект UZ Air Guard, метою якої є здійснення контролю над інфраструктурою за допомогою дронів. Проект передбачає оснащення відеоспостереженням з повітря 68 полігонів.Крім того, в рамках пілотного проекту "Укрзалізниці" по боротьбі з крадіжками на залізниці, бійці спецпідрозділу збройної охорони Одеської магістралі отримали автомобілі підвищеною прохідності, оснащені спеціальним обладнанням. У комплекти екіпіровки також увійшли квадрокоптера.