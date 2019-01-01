вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Які професії – найзатребуваніші в Україні

Які професії – найзатребуваніші в Україні
На українському ринку праці останнім часом спостерігається дефіцит робітничого персоналу. Не вистачає слюсарів, машиністів, зварювальників, токарів.

Так, у липні на одну вакансію у сфері "Робітничий персонал" припадало тільки одне резюме. Хоча спеціалістам обіцяють платити більше середньої зарплати, пише Gazeta.ua, посилаючись на hh.ua.

Зварювальники

Роботодавці найчастіше шукають спеціалістів на зарплату від 15,5 до 31 тис. грн. Про таку суму йдеться у 46% вакансій. У кожній п'ятій пропонують виплати від 31,2 до 42,9 тис. грн. Суднобудівні компанії зварювальникам готові платити від 50 тис. грн. Шукають фахівця з досвідом роботи, умінням працювати з техдокументацією.

Слюсарі

Менше пропонують слюсарям - від 8,6 до 13,4 тис. грн. Щоправда у 25% вакансій роботодавці готові платити 13,4-18,3 тис. грн. Найбільші зарплати слюсарям пропонують в автомобільній галузі. Спеціаліст з досвідом роботи із автомобілями бізнес-класу і преміум-сегмента від трьох років може отримувати від 25 тис. грн.

Машиністи

Пропонують зарплати від 14 до 21,1 тис. грн. У чверті вакансій машиністам готові платити 21,1-28,1 тис. грн.

Токарі

Найменші зарплати у токарів. Найчастіше їм пропонують від 5 до 10 тис. грн. Є вакансії з заробітною платою 10-20 тис. грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: робота, вакансії
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олександр Кватирко Олександр
Кватирко вітає з Днем працівника лісу
Останні новини
Зеленському пропонують дозволити українцям законно «косити» від армії
Сьогодні, 07:12
Які професії – найзатребуваніші в Україні
Сьогодні, 06:11
Волинські футболістки здобули золоті медалі чемпіонату України
Сьогодні, 05:04
«Укрзалізниця» закупить дрони для боротьби з крадіжками
Сьогодні, 04:26
Повідомили, коли в Україні відбудуться місцеві вибори
Сьогодні, 03:08
Схожі новини
Поліція Волині запрошує на роботу. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ Поліція Волині запрошує на роботу. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
05 вересень, 20:23
Поліція Волині шукає людей на роботу. ВАКАНСІЇ Поліція Волині шукає людей на роботу. ВАКАНСІЇ
29 серпень, 19:39
Де на Волині можна заробити від 13 до 22 тисяч гривень: ТОП-5 вакансій Де на Волині можна заробити від 13 до 22 тисяч гривень: ТОП-5 вакансій
03 серпень, 10:45
Пристойна робота на Волині: кому готові платити від 13 до понад 22 тисяч гривень Пристойна робота на Волині: кому готові платити від 13 до понад 22 тисяч гривень
12 липень, 16:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленському пропонують дозволити українцям законно «косити» від армії
Сьогодні, 07:12
 0
Які професії – найзатребуваніші в Україні
Сьогодні, 06:11
 0
Волинські футболістки здобули золоті медалі чемпіонату України
Сьогодні, 05:04
 0
«Укрзалізниця» закупить дрони для боротьби з крадіжками
Сьогодні, 04:26
 0
Повідомили, коли в Україні відбудуться місцеві вибори
Сьогодні, 03:08
 0
Медіа
відео
1/8
﻿