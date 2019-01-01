Які професії – найзатребуваніші в Україні
Сьогодні, 06:11
На українському ринку праці останнім часом спостерігається дефіцит робітничого персоналу. Не вистачає слюсарів, машиністів, зварювальників, токарів.
Так, у липні на одну вакансію у сфері "Робітничий персонал" припадало тільки одне резюме. Хоча спеціалістам обіцяють платити більше середньої зарплати, пише Gazeta.ua, посилаючись на hh.ua.
Зварювальники
Роботодавці найчастіше шукають спеціалістів на зарплату від 15,5 до 31 тис. грн. Про таку суму йдеться у 46% вакансій. У кожній п'ятій пропонують виплати від 31,2 до 42,9 тис. грн. Суднобудівні компанії зварювальникам готові платити від 50 тис. грн. Шукають фахівця з досвідом роботи, умінням працювати з техдокументацією.
Слюсарі
Менше пропонують слюсарям - від 8,6 до 13,4 тис. грн. Щоправда у 25% вакансій роботодавці готові платити 13,4-18,3 тис. грн. Найбільші зарплати слюсарям пропонують в автомобільній галузі. Спеціаліст з досвідом роботи із автомобілями бізнес-класу і преміум-сегмента від трьох років може отримувати від 25 тис. грн.
Машиністи
Пропонують зарплати від 14 до 21,1 тис. грн. У чверті вакансій машиністам готові платити 21,1-28,1 тис. грн.
Токарі
Найменші зарплати у токарів. Найчастіше їм пропонують від 5 до 10 тис. грн. Є вакансії з заробітною платою 10-20 тис. грн.
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Так, у липні на одну вакансію у сфері "Робітничий персонал" припадало тільки одне резюме. Хоча спеціалістам обіцяють платити більше середньої зарплати, пише Gazeta.ua, посилаючись на hh.ua.
Зварювальники
Роботодавці найчастіше шукають спеціалістів на зарплату від 15,5 до 31 тис. грн. Про таку суму йдеться у 46% вакансій. У кожній п'ятій пропонують виплати від 31,2 до 42,9 тис. грн. Суднобудівні компанії зварювальникам готові платити від 50 тис. грн. Шукають фахівця з досвідом роботи, умінням працювати з техдокументацією.
Слюсарі
Менше пропонують слюсарям - від 8,6 до 13,4 тис. грн. Щоправда у 25% вакансій роботодавці готові платити 13,4-18,3 тис. грн. Найбільші зарплати слюсарям пропонують в автомобільній галузі. Спеціаліст з досвідом роботи із автомобілями бізнес-класу і преміум-сегмента від трьох років може отримувати від 25 тис. грн.
Машиністи
Пропонують зарплати від 14 до 21,1 тис. грн. У чверті вакансій машиністам готові платити 21,1-28,1 тис. грн.
Токарі
Найменші зарплати у токарів. Найчастіше їм пропонують від 5 до 10 тис. грн. Є вакансії з заробітною платою 10-20 тис. грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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