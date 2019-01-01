Зеленському пропонують дозволити українцям законно «косити» від армії

Президенту України пропонують дати можливість українцям офіційно звільнитися від строкової служби в ЗСУ, заплативши певну суму.Така петиція з`явилася на сайті Президента України.“На сьогодні велика кількість грошей проходить через руки лікарів та військових комісарів, які “відмазують” молодиків від армії.Вважаю, що встановлення на законодавчому рівні можливості офіційно “відкупитись” від армії дозволить: а) зменшити корупцію в цій сфері; б) сформувати армію кадрами, які дійсно бажають служити Україні; в) наповнити бюджет; г) підвищити оплату військовослужбовцям і зробити цю професію престижнішою (Кошти з таких внесків мають направлятись у фонд оплати праці військовослужбовців)”, – йдеться в петиції.Щоб президент розглянув петицію, її мають підписати 25 тисяч осіб.