Квиток на фільм, напої та попкорн: в «PremierCity» тепер все можна купити онлайн*
Сьогодні, 09:44
Кінотеатр «PremierCity» має гарну новину. Відтепер можна купувати смачний попкорн та напої без черг на сайті premiercity.com.ua разом з квитком на фільм.
Про це повідомляє пресслужба ТРЦ «ПортCity».
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Як цим користуватися?
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На етапі купівлі квитка на сайті premiercity.com.ua у Вас на екрані з'явиться меню, в якому Ви можете обрати один з комбонаборів за вигідною ціною:
MINI: Попкорн 0,7 л + Кола 0,5 л за 45 грн.
PLUS: Попкорн 1,5 л + Кола 0,5 л за 55 грн.
PREMIUM: Попкорн л 2,5 + Кола 2x0,5 л за 90 грн.
MAXI: Попкорн 5,5 л + Кола 2x0,5 л за 100 грн.
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Після оплати замовлення, Ви отримаєте на електронну пошту квиток, який надаватиме змогу отримати Ваше замовлення перед сеансом без черги в буфеті кінотеатру. Смак попкорну Ви зможете обрати безпосередньо в буфеті.
⠀
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Про це повідомляє пресслужба ТРЦ «ПортCity».
⠀
Як цим користуватися?
⠀
На етапі купівлі квитка на сайті premiercity.com.ua у Вас на екрані з'явиться меню, в якому Ви можете обрати один з комбонаборів за вигідною ціною:
MINI: Попкорн 0,7 л + Кола 0,5 л за 45 грн.
PLUS: Попкорн 1,5 л + Кола 0,5 л за 55 грн.
PREMIUM: Попкорн л 2,5 + Кола 2x0,5 л за 90 грн.
MAXI: Попкорн 5,5 л + Кола 2x0,5 л за 100 грн.
⠀
Після оплати замовлення, Ви отримаєте на електронну пошту квиток, який надаватиме змогу отримати Ваше замовлення перед сеансом без черги в буфеті кінотеатру. Смак попкорну Ви зможете обрати безпосередньо в буфеті.
⠀
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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