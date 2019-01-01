Квиток на фільм, напої та попкорн: в «PremierCity» тепер все можна купити онлайн*

Кінотеатр «PremierCity» має гарну новину. Відтепер можна купувати смачний попкорн та напої без черг на сайті premiercity.com.ua разом з квитком на фільм.Про це повідомляє пресслужба ТРЦ «ПортCity».Як цим користуватися?На етапі купівлі квитка на сайті premiercity.com.ua у Вас на екрані з'явиться меню, в якому Ви можете обрати один з комбонаборів за вигідною ціною:MINI: Попкорн 0,7 л + Кола 0,5 л за 45 грн.PLUS: Попкорн 1,5 л + Кола 0,5 л за 55 грн.PREMIUM: Попкорн л 2,5 + Кола 2x0,5 л за 90 грн.MAXI: Попкорн 5,5 л + Кола 2x0,5 л за 100 грн.Після оплати замовлення, Ви отримаєте на електронну пошту квиток, який надаватиме змогу отримати Ваше замовлення перед сеансом без черги в буфеті кінотеатру. Смак попкорну Ви зможете обрати безпосередньо в буфеті.