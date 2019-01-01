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Квиток на фільм, напої та попкорн: в «PremierCity» тепер все можна купити онлайн*

Квиток на фільм, напої та попкорн: в «PremierCity» тепер все можна купити онлайн*
Кінотеатр «PremierCity» має гарну новину. Відтепер можна купувати смачний попкорн та напої без черг на сайті premiercity.com.ua разом з квитком на фільм.

Про це повідомляє пресслужба ТРЦ «ПортCity».

Як цим користуватися?

На етапі купівлі квитка на сайті premiercity.com.ua у Вас на екрані з'явиться меню, в якому Ви можете обрати один з комбонаборів за вигідною ціною:

MINI: Попкорн 0,7 л + Кола 0,5 л за 45 грн.
PLUS: Попкорн 1,5 л + Кола 0,5 л за 55 грн.
PREMIUM: Попкорн л 2,5 + Кола 2x0,5 л за 90 грн.
MAXI: Попкорн 5,5 л + Кола 2x0,5 л за 100 грн.

Після оплати замовлення, Ви отримаєте на електронну пошту квиток, який надаватиме змогу отримати Ваше замовлення перед сеансом без черги в буфеті кінотеатру. Смак попкорну Ви зможете обрати безпосередньо в буфеті.

Квиток на фільм, напої та попкорн: в «PremierCity» тепер все можна купити онлайн*


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Теги: ТРЦ «Порт City», кіно, попкорн
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