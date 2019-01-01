Як і чому бурштин з Волині та Рівненщини потрапляє у Китай. ВІДЕО





З такими думками виступали гості ток-шоу «Протилежний погляд» на «12 каналі», пише «



Зокрема, директор КП «Волиньприродресурс» Василь Столяр зауважив, що держава втратила сотні мільйонів доларів на видобутку каміння.



Про схеми транспортування сонячного каміння розповів журналіст телеканалу «1+1» Євген Плінський.



«А чому бурштин їде в Польщу? Головним споживачем у світі є Китай. Чому він їде в Польщу? Це потрібно для його легалізації. Польща ніколи не купить бурштин без документів, незрозумілого походження. Тому, пересікаючи кордон, здебільшого великі партії бурштину, від 500 кілограмів, вони від нас виїжджають нелегально, а в Польщу вони заїжджають по документах. І після чого їдуть в аеропорти і вже перекидуються на територію Китаю. Тому якщо Китаю потрібен цей бурштин, то давайте створювати умови, коли б приватні компанії в Україні могли отримувати ліцензії, добувати його, експортувати його на територію Китаю», - зазначив журналіст.



Водночас він додав, що поки що ці схеми експорту великих партій зупинені.



Також журналіст додав, що минулого року до суду скерували 172 обвинувальних акти за фактом незаконного видобутку бурштину, але чомусь фактів зберігання та транспортування у нас немає.



Заступник голови Волинської ОДА Денис П’ятигорець додав, що днями парламент ухвалив закон, що регулює рух транзитних товарів. Зокрема, він стосується обміну базами даних між митницями.



«Це припинить дуже багато контрабанди. Це тільки бурштину, а й інших видів, які сьогодні є в Україні», - зазначив Денис П’ятигорець.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Продаж та видобуток бурштину потрібно зробити зрозумілим та прозором. А ось відповідальність за незаконні дії навколо сонячного каміння – посилити.З такими думками виступали гості ток-шоу «Протилежний погляд» на «12 каналі», пише « Конкурент ».Зокрема, директор КП «Волиньприродресурс»зауважив, що держава втратила сотні мільйонів доларів на видобутку каміння.Про схеми транспортування сонячного каміння розповів журналіст телеканалу «1+1»«А чому бурштин їде в Польщу? Головним споживачем у світі є Китай. Чому він їде в Польщу? Це потрібно для його легалізації. Польща ніколи не купить бурштин без документів, незрозумілого походження. Тому, пересікаючи кордон, здебільшого великі партії бурштину, від 500 кілограмів, вони від нас виїжджають нелегально, а в Польщу вони заїжджають по документах. І після чого їдуть в аеропорти і вже перекидуються на територію Китаю. Тому якщо Китаю потрібен цей бурштин, то давайте створювати умови, коли б приватні компанії в Україні могли отримувати ліцензії, добувати його, експортувати його на територію Китаю», - зазначив журналіст.Водночас він додав, що поки що ці схеми експорту великих партій зупинені.Також журналіст додав, що минулого року до суду скерували 172 обвинувальних акти за фактом незаконного видобутку бурштину, але чомусь фактів зберігання та транспортування у нас немає.Заступник голови Волинської ОДАдодав, що днями парламент ухвалив закон, що регулює рух транзитних товарів. Зокрема, він стосується обміну базами даних між митницями.«Це припинить дуже багато контрабанди. Це тільки бурштину, а й інших видів, які сьогодні є в Україні», - зазначив Денис П’ятигорець.

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