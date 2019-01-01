ТРЦ «ПортCity» кличе на знижки вихідного дня*
Сьогодні, 11:38
За вікном – золота осінь, пора светрів, пальт, шарфів, нових туфель та черевичків.
Нові осінні колекції та вигідні знижки – вже у ТРЦ «ПортCity».
Тож заклад запрошує провести вихідні не лише відпочинком та розвагами, а й вигідним шопінгом.
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Нові осінні колекції та вигідні знижки – вже у ТРЦ «ПортCity».
Тож заклад запрошує провести вихідні не лише відпочинком та розвагами, а й вигідним шопінгом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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