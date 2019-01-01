ТРЦ «ПортCity» кличе на знижки вихідного дня*





Нові осінні колекції та вигідні знижки – вже у ТРЦ «ПортCity».



Тож заклад запрошує провести вихідні не лише відпочинком та розвагами, а й вигідним шопінгом.







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