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ТРЦ «ПортCity» кличе на знижки вихідного дня*

ТРЦ «ПортCity» кличе на знижки вихідного дня*
За вікном – золота осінь, пора светрів, пальт, шарфів, нових туфель та черевичків.

Нові осінні колекції та вигідні знижки – вже у ТРЦ «ПортCity».

Тож заклад запрошує провести вихідні не лише відпочинком та розвагами, а й вигідним шопінгом.

ТРЦ «ПортCity» кличе на знижки вихідного дня*


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Теги: ТРЦ «ПортCity», знижки
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