Водій рейсового автобуса хотів завезти на Волинь пів тонни контрабандного сиру з Польщі
Сьогодні, 10:50
У ніч на 14 вересня в пункт пропуску «Устилуг» прибув рейсовий автобус «Грубешів – Володимир-Волинський», в якому виявили чималу кількість контрабандного сиру.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Прикордонники ініціювали проведення поглибленого огляду транспортного засобу.
В ході перевірки спільна прикордонно-митна оглядова група виявила прихований від контролю товар. Загалом в спеціально виготовленому тайнику, під сидінням водія, доступ до якого став можливим після демонтажу стінки в багажному відділені, було виявлено майже 500 кг твердого сиру.
Через прихований сир водій, громадянин України, втратив автобус «Неоплан». Сума оцінки вилученого сиру склала більше 50 тисяч гривень, а автобуса – майже 800 тисяч гривень. Контрабандний товар передали працівникам митниці.
Нагадаємо, це вже третя "сирна" контрабанда на Волині за тиждень. Днями прикордонники Луцького загону у двох випадках виявили близько 2 тонн сиру. В обох випадках товар був прихований в рейсових автобусах, які також вилучили.
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Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Прикордонники ініціювали проведення поглибленого огляду транспортного засобу.
В ході перевірки спільна прикордонно-митна оглядова група виявила прихований від контролю товар. Загалом в спеціально виготовленому тайнику, під сидінням водія, доступ до якого став можливим після демонтажу стінки в багажному відділені, було виявлено майже 500 кг твердого сиру.
Через прихований сир водій, громадянин України, втратив автобус «Неоплан». Сума оцінки вилученого сиру склала більше 50 тисяч гривень, а автобуса – майже 800 тисяч гривень. Контрабандний товар передали працівникам митниці.
Нагадаємо, це вже третя "сирна" контрабанда на Волині за тиждень. Днями прикордонники Луцького загону у двох випадках виявили близько 2 тонн сиру. В обох випадках товар був прихований в рейсових автобусах, які також вилучили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Водій рейсового автобуса хотів завезти на Волинь пів тонни контрабандного сиру з Польщі
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