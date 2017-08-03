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Водій рейсового автобуса хотів завезти на Волинь пів тонни контрабандного сиру з Польщі

Водій рейсового автобуса хотів завезти на Волинь пів тонни контрабандного сиру з Польщі
У ніч на 14 вересня в пункт пропуску «Устилуг» прибув рейсовий автобус «Грубешів – Володимир-Волинський», в якому виявили чималу кількість контрабандного сиру.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Прикордонники ініціювали проведення поглибленого огляду транспортного засобу.

В ході перевірки спільна прикордонно-митна оглядова група виявила прихований від контролю товар. Загалом в спеціально виготовленому тайнику, під сидінням водія, доступ до якого став можливим після демонтажу стінки в багажному відділені, було виявлено майже 500 кг твердого сиру.

Через прихований сир водій, громадянин України, втратив автобус «Неоплан». Сума оцінки вилученого сиру склала більше 50 тисяч гривень, а автобуса – майже 800 тисяч гривень. Контрабандний товар передали працівникам митниці.

Нагадаємо, це вже третя "сирна" контрабанда на Волині за тиждень. Днями прикордонники Луцького загону у двох випадках виявили близько 2 тонн сиру. В обох випадках товар був прихований в рейсових автобусах, які також вилучили.

Водій рейсового автобуса хотів завезти на Волинь пів тонни контрабандного сиру з Польщі
Водій рейсового автобуса хотів завезти на Волинь пів тонни контрабандного сиру з Польщі
Водій рейсового автобуса хотів завезти на Волинь пів тонни контрабандного сиру з Польщі
Водій рейсового автобуса хотів завезти на Волинь пів тонни контрабандного сиру з Польщі

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Теги: сир, контрабанда, Польща, Волинь
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