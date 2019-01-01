Зеленський пообіцяв закон про статус ветеранів найближчим часом
Сьогодні, 11:56
Президент України Володимир Зеленський ініціює законопроект щодо статусу ветеранів. Документ буде визначений як невідкладний.
Про це повідомляє пресслужба президента.
«Вірю, що цей законопроект, який розробляло Міністерство у справах ветеранів спільно з ветеранами, скоро з’явиться у парламенті. Мені обіцяла пані міністр, і ми про це говорили, що за тиждень він уже буде готовий», – сказав глава держави під час церемонії відкриття національних змагань «Ігри нескорених» у Києві.
Володимир Зеленський зазначив, що у цьому проекті закону буде закріплено механізм визначення статусу учасників бойових дій і добровольців.
Президент наголосив, що завжди відкритий до спілкування з ветеранами.
«Ви самі делегували кандидата на посаду міністра (у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. – Ред.). Також поряд зі мною присутній уповноважений з питань реабілітації учасників АТО, а раніше – солдат Вадим Свириденко, який урятував сотні життів, ризикуючи власним. Я дуже хочу, щоб ви й надалі мали можливість прямого спілкування зі мною та членами моєї команди», – підкреслив Володимир Зеленський.
Глава держави взяв участь у церемонії відкриття національних змагань «Ігри нескорених», що є фінальним етапом відбору збірної України на міжнародні Invictus Games-2020 у Гаазі.
«Мені здається, британська королівська родина вибрала дуже влучне визначення – «нескорені». З нескорених народжується нація. Нашим завданням є цінувати кожного з вас. Знати кожного з вас в обличчя та розуміти ваші потреби», – зазначив глава держави.
Під час виступу з нагоди початку ігор президент оголосив хвилину мовчання за загиблими захисниками України.
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Про це повідомляє пресслужба президента.
«Вірю, що цей законопроект, який розробляло Міністерство у справах ветеранів спільно з ветеранами, скоро з’явиться у парламенті. Мені обіцяла пані міністр, і ми про це говорили, що за тиждень він уже буде готовий», – сказав глава держави під час церемонії відкриття національних змагань «Ігри нескорених» у Києві.
Володимир Зеленський зазначив, що у цьому проекті закону буде закріплено механізм визначення статусу учасників бойових дій і добровольців.
Президент наголосив, що завжди відкритий до спілкування з ветеранами.
«Ви самі делегували кандидата на посаду міністра (у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. – Ред.). Також поряд зі мною присутній уповноважений з питань реабілітації учасників АТО, а раніше – солдат Вадим Свириденко, який урятував сотні життів, ризикуючи власним. Я дуже хочу, щоб ви й надалі мали можливість прямого спілкування зі мною та членами моєї команди», – підкреслив Володимир Зеленський.
Глава держави взяв участь у церемонії відкриття національних змагань «Ігри нескорених», що є фінальним етапом відбору збірної України на міжнародні Invictus Games-2020 у Гаазі.
«Мені здається, британська королівська родина вибрала дуже влучне визначення – «нескорені». З нескорених народжується нація. Нашим завданням є цінувати кожного з вас. Знати кожного з вас в обличчя та розуміти ваші потреби», – зазначив глава держави.
Під час виступу з нагоди початку ігор президент оголосив хвилину мовчання за загиблими захисниками України.
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