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Зеленський пообіцяв закон про статус ветеранів найближчим часом

Зеленський пообіцяв закон про статус ветеранів найближчим часом
Президент України Володимир Зеленський ініціює законопроект щодо статусу ветеранів. Документ буде визначений як невідкладний.

Про це повідомляє пресслужба президента.

«Вірю, що цей законопроект, який розробляло Міністерство у справах ветеранів спільно з ветеранами, скоро з’явиться у парламенті. Мені обіцяла пані міністр, і ми про це говорили, що за тиждень він уже буде готовий», – сказав глава держави під час церемонії відкриття національних змагань «Ігри нескорених» у Києві.

Володимир Зеленський зазначив, що у цьому проекті закону буде закріплено механізм визначення статусу учасників бойових дій і добровольців.

Президент наголосив, що завжди відкритий до спілкування з ветеранами.

«Ви самі делегували кандидата на посаду міністра (у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. – Ред.). Також поряд зі мною присутній уповноважений з питань реабілітації учасників АТО, а раніше – солдат Вадим Свириденко, який урятував сотні життів, ризикуючи власним. Я дуже хочу, щоб ви й надалі мали можливість прямого спілкування зі мною та членами моєї команди», – підкреслив Володимир Зеленський.

Глава держави взяв участь у церемонії відкриття національних змагань «Ігри нескорених», що є фінальним етапом відбору збірної України на міжнародні Invictus Games-2020 у Гаазі.

«Мені здається, британська королівська родина вибрала дуже влучне визначення – «нескорені». З нескорених народжується нація. Нашим завданням є цінувати кожного з вас. Знати кожного з вас в обличчя та розуміти ваші потреби», – зазначив глава держави.

Під час виступу з нагоди початку ігор президент оголосив хвилину мовчання за загиблими захисниками України.

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Теги: Володимир Зеленський, добровольці, законопроект
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