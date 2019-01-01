Зеленський пообіцяв закон про статус ветеранів найближчим часом

Президент Україниініціює законопроект щодо статусу ветеранів. Документ буде визначений як невідкладний.Про це повідомляє пресслужба президента.«Вірю, що цей законопроект, який розробляло Міністерство у справах ветеранів спільно з ветеранами, скоро з’явиться у парламенті. Мені обіцяла пані міністр, і ми про це говорили, що за тиждень він уже буде готовий», – сказав глава держави під час церемонії відкриття національних змагань «Ігри нескорених» у Києві.Володимир Зеленський зазначив, що у цьому проекті закону буде закріплено механізм визначення статусу учасників бойових дій і добровольців.Президент наголосив, що завжди відкритий до спілкування з ветеранами.«Ви самі делегували кандидата на посаду міністра (у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. – Ред.). Також поряд зі мною присутній уповноважений з питань реабілітації учасників АТО, а раніше – солдат, який урятував сотні життів, ризикуючи власним. Я дуже хочу, щоб ви й надалі мали можливість прямого спілкування зі мною та членами моєї команди», – підкреслив Володимир Зеленський.Глава держави взяв участь у церемонії відкриття національних змагань «Ігри нескорених», що є фінальним етапом відбору збірної України на міжнародні Invictus Games-2020 у Гаазі.«Мені здається, британська королівська родина вибрала дуже влучне визначення – «нескорені». З нескорених народжується нація. Нашим завданням є цінувати кожного з вас. Знати кожного з вас в обличчя та розуміти ваші потреби», – зазначив глава держави.Під час виступу з нагоди початку ігор президент оголосив хвилину мовчання за загиблими захисниками України.