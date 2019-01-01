У Рівному 12-річна дівчина народила дитину





Пологи приймали медики Рівненського обласного перинатального центру, пише видання "



Як розповідає головний лікар медзакладу Вікторія Єнікеєва, за час роботи перинатального це перший такий випадок.



"Пацієнтка була доставлена каретою швидкої допомоги із сміттєзвалища о 02:10 ночі,а о 7:10 вона вже народила. Пологи пройшли природнім шляхом. Наші лікарі у цій ситуації зробили все якнайкраще,щоб і малолітня мама і дитина почувались добре. Вагітна не стояла на обліку, наразі у дитини є вада",- каже Вікторія Єнікеєва.



Вага новонародженого хлопчика 3160 гр.,зріст - 47 см.



Сама мама дитини родом із Закарпатської області.

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