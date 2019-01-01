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У Рівному 12-річна дівчина народила дитину

У Рівному 12-річна дівчина народила дитину
У Рівному 12-річна дівчинка ромської національності народила дитину.

Пологи приймали медики Рівненського обласного перинатального центру, пише видання "ЧаРівне".

Як розповідає головний лікар медзакладу Вікторія Єнікеєва, за час роботи перинатального це перший такий випадок.

"Пацієнтка була доставлена каретою швидкої допомоги із сміттєзвалища о 02:10 ночі,а о 7:10 вона вже народила. Пологи пройшли природнім шляхом. Наші лікарі у цій ситуації зробили все якнайкраще,щоб і малолітня мама і дитина почувались добре. Вагітна не стояла на обліку, наразі у дитини є вада",- каже Вікторія Єнікеєва.

Вага новонародженого хлопчика 3160 гр.,зріст - 47 см.

Сама мама дитини родом із Закарпатської області.

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Теги: Рівне, народження, вагітність
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