Учні луцької школи змушені повертатися з другої зміни крізь суцільну темряву

Учні луцької школи №20, які навчаються у другу зміну, змушені повертатися додому через територію школи крізь темряву.Про це на платформі «Відкрите місто» написала користувачкаЗа словами авторки звернення, через брак вільних кабінетів учні 5 і 6 класів змушені навчатись в 2 зміну і повертатись додому пізно увечері.«Кілька ліхтарів все ж стоїть, але вони не світяться більше 20 років, ще з початку нульових. Ситуацію ускладнює близькість парку «Дубовий Гай», місця «культурного відпочинку» неблагонадійних громадян, а також бродячі собаки. Вони мешкають на вулицях Шота Руставеллі та Дружби Народів. Вдень вони мирно гуляють та сплять. З настанням сутінок, збираються в зграї, захищають та відвойовують територію від інших собак та людей, нерідко забігаючи на пришкільну територію», - йдеться у скарзі.Авторка додає, що у таких умовах і дорослому дуже страшно йти.«Особливо нелегко в цьому плані приходяться тим, хто мешкає на Мамсурова і повертається додому через суцільно чорний стадіон», - написала авторка.Скаргу вже взяли в роботу відповідні служби Луцької міської ради.