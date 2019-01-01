Учні луцької школи змушені повертатися з другої зміни крізь суцільну темряву
Сьогодні, 12:51
Учні луцької школи №20, які навчаються у другу зміну, змушені повертатися додому через територію школи крізь темряву.
Про це на платформі «Відкрите місто» написала користувачка Василина Василюк.
За словами авторки звернення, через брак вільних кабінетів учні 5 і 6 класів змушені навчатись в 2 зміну і повертатись додому пізно увечері.
«Кілька ліхтарів все ж стоїть, але вони не світяться більше 20 років, ще з початку нульових. Ситуацію ускладнює близькість парку «Дубовий Гай», місця «культурного відпочинку» неблагонадійних громадян, а також бродячі собаки. Вони мешкають на вулицях Шота Руставеллі та Дружби Народів. Вдень вони мирно гуляють та сплять. З настанням сутінок, збираються в зграї, захищають та відвойовують територію від інших собак та людей, нерідко забігаючи на пришкільну територію», - йдеться у скарзі.
Авторка додає, що у таких умовах і дорослому дуже страшно йти.
«Особливо нелегко в цьому плані приходяться тим, хто мешкає на Мамсурова і повертається додому через суцільно чорний стадіон», - написала авторка.
Скаргу вже взяли в роботу відповідні служби Луцької міської ради.
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Про це на платформі «Відкрите місто» написала користувачка Василина Василюк.
За словами авторки звернення, через брак вільних кабінетів учні 5 і 6 класів змушені навчатись в 2 зміну і повертатись додому пізно увечері.
«Кілька ліхтарів все ж стоїть, але вони не світяться більше 20 років, ще з початку нульових. Ситуацію ускладнює близькість парку «Дубовий Гай», місця «культурного відпочинку» неблагонадійних громадян, а також бродячі собаки. Вони мешкають на вулицях Шота Руставеллі та Дружби Народів. Вдень вони мирно гуляють та сплять. З настанням сутінок, збираються в зграї, захищають та відвойовують територію від інших собак та людей, нерідко забігаючи на пришкільну територію», - йдеться у скарзі.
Авторка додає, що у таких умовах і дорослому дуже страшно йти.
«Особливо нелегко в цьому плані приходяться тим, хто мешкає на Мамсурова і повертається додому через суцільно чорний стадіон», - написала авторка.
Скаргу вже взяли в роботу відповідні служби Луцької міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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