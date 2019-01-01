вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Учні луцької школи змушені повертатися з другої зміни крізь суцільну темряву

Учні луцької школи змушені повертатися з другої зміни крізь суцільну темряву
Учні луцької школи №20, які навчаються у другу зміну, змушені повертатися додому через територію школи крізь темряву.

Про це на платформі «Відкрите місто» написала користувачка Василина Василюк.

За словами авторки звернення, через брак вільних кабінетів учні 5 і 6 класів змушені навчатись в 2 зміну і повертатись додому пізно увечері.

«Кілька ліхтарів все ж стоїть, але вони не світяться більше 20 років, ще з початку нульових. Ситуацію ускладнює близькість парку «Дубовий Гай», місця «культурного відпочинку» неблагонадійних громадян, а також бродячі собаки. Вони мешкають на вулицях Шота Руставеллі та Дружби Народів. Вдень вони мирно гуляють та сплять. З настанням сутінок, збираються в зграї, захищають та відвойовують територію від інших собак та людей, нерідко забігаючи на пришкільну територію», - йдеться у скарзі.

Авторка додає, що у таких умовах і дорослому дуже страшно йти.
«Особливо нелегко в цьому плані приходяться тим, хто мешкає на Мамсурова і повертається додому через суцільно чорний стадіон», - написала авторка.

Скаргу вже взяли в роботу відповідні служби Луцької міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: скарга, темрява, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олександр Кватирко Олександр
Кватирко вітає з Днем працівника лісу
Останні новини
У Луцьку вночі горів склад підприємства. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:21
Учні луцької школи змушені повертатися з другої зміни крізь суцільну темряву
Сьогодні, 12:51
У Рівному 12-річна дівчина народила дитину
Сьогодні, 12:28
Зеленський пообіцяв закон про статус ветеранів найближчим часом
Сьогодні, 11:56
ТРЦ «ПортCity» кличе на знижки вихідного дня*
Сьогодні, 11:38
Схожі новини
Луцьких школярів «тероризують» безпритульні собаки Луцьких школярів «тероризують» безпритульні собаки
10 вересень, 09:03
Пустовіт нагримав на головного транспортника Луцька Пустовіт нагримав на головного транспортника Луцька
10 вересень, 08:53
Лучани просять повернути маршрутку №23 Лучани просять повернути маршрутку №23
10 вересень, 08:46
«Коливання дуже відчутні»: у Луцьку трясе будинок «Коливання дуже відчутні»: у Луцьку трясе будинок
27 липень, 16:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку вночі горів склад підприємства. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:21
 0
Учні луцької школи змушені повертатися з другої зміни крізь суцільну темряву
Сьогодні, 12:51
 0
У Рівному 12-річна дівчина народила дитину
Сьогодні, 12:28
 0
Зеленський пообіцяв закон про статус ветеранів найближчим часом
Сьогодні, 11:56
 0
ТРЦ «ПортCity» кличе на знижки вихідного дня*
Сьогодні, 11:38
 0
Медіа
відео
1/8
﻿