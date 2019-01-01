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У Луцьку вночі горів склад підприємства. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку вночі горів склад підприємства. ФОТО. ВІДЕО
На териториї «ВІО Сервіс», що на вул. Авіаторів, 1 у Луцьку, горіло складське приміщення.

Пожежа сталася 14 вересня близько 01:00, пишуть "Волинські новини".

Ймовірною причиною загоряння називають тління брикету у печі. Деталі з’ясовують.

У приміщені також був причіп-рефрежератор від вантажівки, але вогнеборці вчасно встигли загасити полум’я, чим врятували техніку.





У Луцьку вночі горів склад підприємства. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку вночі горів склад підприємства. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку вночі горів склад підприємства. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку вночі горів склад підприємства. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: «ВІО Сервіс», пожежа, Луцьк
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