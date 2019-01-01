У Луцьку вночі горів склад підприємства. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:21
На териториї «ВІО Сервіс», що на вул. Авіаторів, 1 у Луцьку, горіло складське приміщення.
Пожежа сталася 14 вересня близько 01:00, пишуть "Волинські новини".
Ймовірною причиною загоряння називають тління брикету у печі. Деталі з’ясовують.
У приміщені також був причіп-рефрежератор від вантажівки, але вогнеборці вчасно встигли загасити полум’я, чим врятували техніку.
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Пожежа сталася 14 вересня близько 01:00, пишуть "Волинські новини".
Ймовірною причиною загоряння називають тління брикету у печі. Деталі з’ясовують.
У приміщені також був причіп-рефрежератор від вантажівки, але вогнеборці вчасно встигли загасити полум’я, чим врятували техніку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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