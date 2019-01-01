Зіткнулися міська маршрутка і «Луцьк Експрес»





Про це повідомляє видання "



Аварія сталася зранку у суботу, 14 вересня, неподалік ТЦ "Глобус" ближче до повороту на вулицю Кравчука.



Обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зіткнулися два автобуси: міська 31-ша маршрутка і автобус компанії пасажирських перевезень "Луцьк Експрес".Про це повідомляє видання " Конкурент ".Аварія сталася зранку у суботу, 14 вересня, неподалік ТЦ "Глобус" ближче до повороту на вулицю Кравчука.Обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження.

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