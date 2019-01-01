вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зіткнулися міська маршрутка і «Луцьк Експрес»

Зіткнулися міська маршрутка і «Луцьк Експрес»
У Луцьку зіткнулися два автобуси: міська 31-ша маршрутка і автобус компанії пасажирських перевезень "Луцьк Експрес".

Про це повідомляє видання "Конкурент".

Аварія сталася зранку у суботу, 14 вересня, неподалік ТЦ "Глобус" ближче до повороту на вулицю Кравчука.

Обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження.

Зіткнулися міська маршрутка і «Луцьк Експрес»
Зіткнулися міська маршрутка і «Луцьк Експрес»
Зіткнулися міська маршрутка і «Луцьк Експрес»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, маршрутка, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олександр Кватирко Олександр
Кватирко вітає з Днем працівника лісу
Останні новини
Зіткнулися міська маршрутка і «Луцьк Експрес»
Сьогодні, 14:31
Через ремонт тепломережі у Луцьку перекриють вулицю
Сьогодні, 14:06
У Луцьку вночі горів склад підприємства. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:21
Учні луцької школи змушені повертатися з другої зміни крізь суцільну темряву
Сьогодні, 12:51
У Рівному 12-річна дівчина народила дитину
Сьогодні, 12:28
Схожі новини
У центрі Луцька – аварія. ВІДЕО. ФОТО У центрі Луцька – аварія. ВІДЕО. ФОТО
30 липень, 18:26
У Луцьку біля «Променя» маршрутка зіткнулася з легковиком. ФОТО У Луцьку біля «Променя» маршрутка зіткнулася з легковиком. ФОТО
28 травень, 12:52
У Луцьку бус протаранив маршрутку У Луцьку бус протаранив маршрутку
19 квітень, 08:47
Аварія у Луцьку: тролейбус в'їхав у маршрутку Аварія у Луцьку: тролейбус в'їхав у маршрутку
24 січень, 15:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зіткнулися міська маршрутка і «Луцьк Експрес»
Сьогодні, 14:31
 0
Через ремонт тепломережі у Луцьку перекриють вулицю
Сьогодні, 14:06
 0
У Луцьку вночі горів склад підприємства. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:21
 0
Учні луцької школи змушені повертатися з другої зміни крізь суцільну темряву
Сьогодні, 12:51
 0
У Рівному 12-річна дівчина народила дитину
Сьогодні, 12:28
 0
Медіа
відео
1/8
﻿