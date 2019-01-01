Зіткнулися міська маршрутка і «Луцьк Експрес»
Сьогодні, 14:31
У Луцьку зіткнулися два автобуси: міська 31-ша маршрутка і автобус компанії пасажирських перевезень "Луцьк Експрес".
Про це повідомляє видання "Конкурент".
Аварія сталася зранку у суботу, 14 вересня, неподалік ТЦ "Глобус" ближче до повороту на вулицю Кравчука.
Обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження.
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Про це повідомляє видання "Конкурент".
Аварія сталася зранку у суботу, 14 вересня, неподалік ТЦ "Глобус" ближче до повороту на вулицю Кравчука.
Обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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