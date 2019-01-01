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Луцький спиртзавод презентує елітну горілку з українським духом на «Lutsk food fest». ФОТО*

Луцький спиртзавод презентує елітну горілку з українським духом на «Lutsk food fest». ФОТО*
Луцьке МПД ДП «Укрспирт» у рамках ювілейного «Lutsk food fest» презентує нову горілку преміум сегменту – «Ukrainian Spirit» («Український дух»).

«Ukrainian Spirit» уособлює в собі характер, історію, духовну спадщину та традиції українського народу. У напої досконало зливаються воєдино кришталево-чиста вода, спеціальна перевірена часом унікальна рецептура і сучасний дизайн.

Окрім того, кожен покупець може бути впевненим у якості елітного напою, адже його виробляють на підприємстві, котре за свою 70-річну історію встигло завоювати прихильність не лише в Україні, а й за кордоном. До того ж, сировину та готову продукцію фахівці Луцького МПД ДП «Укрспирт» контролюють на усіх етапах технологічного процесу.
Луцький спиртзавод презентує елітну горілку з українським духом на «Lutsk food fest». ФОТО*

Напій до смаку знайдуть собі як любителі класичної рецептури, так і поціновувачі чогось «з перчинкою».

Точно не залишить байдужим патріотична презентація «Ukrainian Spirit». Класична горілка виконана у пакуванні в жовто-блакитних кольорах, що є втіленням національної гордості України - прапора, котрий символізує пшеницю в степах під блакитною аркою неба. Горілка з перцем презентована в упаковці у червоно-чорних тонах, які свідчать про нескоримий революційний характер українців. Окрасою витонченої пляшки є ще один символ країни - герб. Тому «Ukrainian Spirit» («Український дух») стане чудовим подарунком не лише для шанувальників неповторного смаку, а й національних мотивів.
Луцький спиртзавод презентує елітну горілку з українським духом на «Lutsk food fest». ФОТО*

Придбати «Ukrainian Spirit» можна передусім у duty-free, тож вам не потрібно буде ламати голову над тим, що привезти з України друзям чи рідним. Такий сувенір точно буде найоригінальнішим з-поміж інших. Також «Ukrainian Spirit» представлена у національних мережах «МегаМаркет», «Varus» та «Еко маркет».

У Луцьку горілку «Український дух» можна знайти на поличках фірмового магазину ДП «Укрспирт», гіпермаркету «Там Там», мережі супермаркетів «Наш край» і магазинів «Сім 23».

Також увечері 14 вересня під час «Lutsk food fest» відбудеться й дегустація двох видів горілки «Ukrainian Spirit».
Луцький спиртзавод презентує елітну горілку з українським духом на «Lutsk food fest». ФОТО*
Луцький спиртзавод презентує елітну горілку з українським духом на «Lutsk food fest». ФОТО*
Луцький спиртзавод презентує елітну горілку з українським духом на «Lutsk food fest». ФОТО*
Луцький спиртзавод презентує елітну горілку з українським духом на «Lutsk food fest». ФОТО*
Луцький спиртзавод презентує елітну горілку з українським духом на «Lutsk food fest». ФОТО*
Луцький спиртзавод презентує елітну горілку з українським духом на «Lutsk food fest». ФОТО*

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Теги: Луцьке МПД ДП «Укрспирт», горілка, «Ukrainian Spirit»
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