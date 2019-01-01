Ігристий настрій разом Novellina: від «Міс Україна» до «Lutsk food fest». ФОТО*





Справжнє свято забезпечила Novellina під час найкрасивішого конкурсу країни - "Міс Україна-2019", фінал якого відбувся якого 12 вересня у Києві. Червоною доріжкою пройшовся чи не увесь український бомонд: ведуча Катерина Осадча, нардеп Микола Тищенко з дружиною, співачка Мішель Андраде, хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Франсіско Гомес, співак Павло Зібров та багато інших. І учасниці, і гості "Міс Україна" не могли пройти повз острівець хорошого настрою, котрий облаштувала Novellina. Пригощали на святі краси та грації неповторними Prosecco, Spritz & Roll, Fragolino.



Упродовж 5-7 вересня торгова марка Novellina додавала ігристого настрою й відвідувачам найбільшого форуму гостинності в Україні - "HoReCa Show Lviv 2019". Дійство зібрало готельно-ресторанну індустрію зі всієї країни в одному місті і подарувало тисячам відвідувачів не лише нескінченний потік інформації, нових знань та інсайдів, а й феєрію смаків від італійського виробника. Успішних та креативних відвідувачів масштабного форуму пригощали Fragolino Bianco, Fragolino Rosso, Novellina Pesca, Novellina Granatino.



А вже сьогодні, 14 вересня, Novellina створила локацію-"магніт" у рамках ювілейного "Lutsk Food Fest", що триває в стінах замку Любарта. Відвідувачі фестивалю можуть порелаксувати на брендованих кріслах-мішках під величезним білосніжним шатром і спробувати смачні алкогольні напої та фірмові кальяни на основі шампанського Granatino Rose Novellina, Fragolino Rosso чи Fragolino Bianco. Ті ж, хто не встиг потрапити на фестиваль сьогодні, мають змогу насолодитися неповторними смаками разом із Novellina ще 15 вересня.







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