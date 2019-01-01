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Зеленський призначив новим головам ОДА випробувальний термін

Зеленський призначив новим головам ОДА випробувальний термін
Усі голови обласних державних адміністрацій мають до Нового року показати себе на посадах.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Дніпропетровщину, повідомляє пресслужба президента.

"Випробувальний термін до Нового року. Дивимося, як справляються", – наголосив Президент.

Зауважимо, Президент України Володимир Зеленський під час візиту у Дніпро представив нового голову Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка.

Також нагадаємо, 10 вересня Зеленський представив нового голову Рівненської ОДА. Раніше також була призначена і представлена низка нових очільників ОДА.

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Теги: випробувальний термін, ОДА, Володимир Зеленський
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