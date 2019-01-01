Зеленський призначив новим головам ОДА випробувальний термін





Про це заявив президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Дніпропетровщину, повідомляє



"Випробувальний термін до Нового року. Дивимося, як справляються", – наголосив Президент.



Зауважимо, Президент України Володимир Зеленський під час візиту у Дніпро представив нового голову Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка.



Також нагадаємо, 10 вересня Зеленський представив нового голову Рівненської ОДА. Раніше також була призначена і представлена низка нових очільників ОДА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усі голови обласних державних адміністрацій мають до Нового року показати себе на посадах.Про це заявив президентпід час робочої поїздки на Дніпропетровщину, повідомляє пресслужба президента."Випробувальний термін до Нового року. Дивимося, як справляються", – наголосив Президент.Зауважимо, Президент України Володимир Зеленський під час візиту у Дніпро представив нового голову Дніпропетровської ОДАТакож нагадаємо, 10 вересня Зеленський представив нового голову Рівненської ОДА. Раніше також була призначена і представлена низка нових очільників ОДА.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію