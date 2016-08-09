У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО

У Луцьку розпочався десятий фестиваль вуличної їжі «Lutsk Food Fest».Гастрономічне дійство триватиме впродовж 14-15 вересня у стінах замку Любарта.Організатори фестивалю підготували грандіозне дійство: широку палітру національних кухонь, екзотичні страви, зокрема, тут можна скуштувати равликів чи устриці, взяти участь у цікавих розвагах та конкурсах. Подбали й про музичну програму свята. Сьогодні, наприклад, відвідувачів «Lutsk Food Fest» тішитиме грою відомий гурт з Тернополя – «Los Colorados».Поки ж кулінари готують смаколики, аби почастувати лучан та гостей міста, а на сцені «крутять» свої сети імениті ді-джеї. Знайдуть собі розваги до вподоби й найменші відвідувачі «Lutsk Food Fest». Для дітлахів на території замку облаштували окреме містечко, де проводять майстер-класи і навіть вчать битися на мечах.Цікаво, що цьогоріч під час фестивалю їжі здійснюють збір органічних відходів для тварин із Луцького зоопарку.Із детальною програмою пропонуємо ознайомитися нижче:15.00 - 16.00 - Дует «BARAK» (Dj set)16.00 - 16.30 - Конкурсний блок16.30 - 17.30 - Юрій Пюрковський (Vinyl - Old School Disco)17.30 - 18.30 - Дует “S.I.O” (м.Луцьк)19.00 - 20.00 - Гурт “Los Colorados” (м.Тернопіль)20.00 - 21.00 - Дует “Whatafunk” (Live)21:00 - Закриття першого дня фестивалю11.00 - 11.30 - Відкриття другого дня фестивалю12.00 - 13.30 - DJ Fern13.30 - 14.00 - Конкурсний блок14.00 - 15.00 - DJ Aleh Team15.00 - 16.00 - Dj Sasha Watt16.00 - 16.30 - Конкурсний блок16.30 - 17.30 - Сергій Гончаренко (Гітара)17.30 - 18.30 - Юлія Поліщук (Вокальний виступ)19.00 - 20.00 - Кавер Бенд “Hot Brass Band”20.00 - 21.00 - Dj Bodia Lutskiy21:00 - Закриття другого дня фестивалю