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У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО

У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У Луцьку розпочався десятий фестиваль вуличної їжі «Lutsk Food Fest».

Гастрономічне дійство триватиме впродовж 14-15 вересня у стінах замку Любарта.

Організатори фестивалю підготували грандіозне дійство: широку палітру національних кухонь, екзотичні страви, зокрема, тут можна скуштувати равликів чи устриці, взяти участь у цікавих розвагах та конкурсах. Подбали й про музичну програму свята. Сьогодні, наприклад, відвідувачів «Lutsk Food Fest» тішитиме грою відомий гурт з Тернополя – «Los Colorados».

Поки ж кулінари готують смаколики, аби почастувати лучан та гостей міста, а на сцені «крутять» свої сети імениті ді-джеї. Знайдуть собі розваги до вподоби й найменші відвідувачі «Lutsk Food Fest». Для дітлахів на території замку облаштували окреме містечко, де проводять майстер-класи і навіть вчать битися на мечах.

Цікаво, що цьогоріч під час фестивалю їжі здійснюють збір органічних відходів для тварин із Луцького зоопарку.

Із детальною програмою пропонуємо ознайомитися нижче:
14 Вересня

15.00 - 16.00 - Дует «BARAK» (Dj set)
16.00 - 16.30 - Конкурсний блок
16.30 - 17.30 - Юрій Пюрковський (Vinyl - Old School Disco)
17.30 - 18.30 - Дует “S.I.O” (м.Луцьк)
19.00 - 20.00 - Гурт “Los Colorados” (м.Тернопіль)
20.00 - 21.00 - Дует “Whatafunk” (Live)
21:00 - Закриття першого дня фестивалю

15 Вересня

11.00 - 11.30 - Відкриття другого дня фестивалю
12.00 - 13.30 - DJ Fern
13.30 - 14.00 - Конкурсний блок
14.00 - 15.00 - DJ Aleh Team
15.00 - 16.00 - Dj Sasha Watt
16.00 - 16.30 - Конкурсний блок
16.30 - 17.30 - Сергій Гончаренко (Гітара)
17.30 - 18.30 - Юлія Поліщук (Вокальний виступ)
19.00 - 20.00 - Кавер Бенд “Hot Brass Band”
20.00 - 21.00 - Dj Bodia Lutskiy
21:00 - Закриття другого дня фестивалю
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО
У стінах замку Любарта – ювілейний «Lutsk Food Fest». ФОТО


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Теги: фестиваль, їжа, Lutsk Food Fest, Луцьк
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