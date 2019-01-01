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Луцькі журналіст та фотограф зняли жартівливий ролик із ЖК «Струмочок»*

Луцькі журналіст та фотограф зняли жартівливий ролик із ЖК «Струмочок»*
В мережі з’явилося жартівливе відео - «таймлапс» із будівельного майданчика житлового комплексу «Струмочок», покликане нагадати популярний мультфільм «Ну постривай!».

Автори відео – луцькі журналіст Анатолій Котлюк і фотограф Павло Березюк, пише "Перший".

«Струмочок» і «Ну постривай!»

«Все почалося з того, що Павло Березюк вирішив спробувати познімати відео в режимі «таймлапс». Запропонували цю річ Будівельній компанії «Інвестор», в якій завжди відкриті для нових форм візуалізації. Там погодилися» - розповів Анатолій Котлюк.

«Павло майже 8 годин ходив з камерою буд майданчиком. Я ж думав: яку музику вибрати для ролика? Бо ж музика - другий за важливістю елемент. Часом треба переслухати десятки композицій, аби підібрати ту, яка ляже ідеально. І пригадався один з випусків мультфільму «Ну, постривай», де вовк полює за зайцем на будівництві» - каже журналіст.

«Порізав ролики так, що вони максимально влучно лягли на музику. Наприклад, там де вступає бас-гітара, щоб вмикався новий ролик, де барабани - інший, де міняється мелодія – вмикається новий, і так далі. Вийшло просто бомбезно, на мою думку» - вважає Анатолій Котлюк.



Фінальний варіант таймлапсу вийшов з іншою мелодією, але й цю Котлюк вирішив оприлюднити.

«Ролик настільки запав нам з Павлом Березюком у душу, що ми не можемо його не показати» - напівжартома прокоментував ролик автор

«Як на мене, це класне відео))) Веселе)))) І дитинство згадати можна» - схвалив ролик очільник Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.

Звідки взялася мелодія?

Усі, хто бачив мультфільм «Ну постривай!», називають цю мелодію «На будівництві» (задайте у Google «ну постривай будівництво» - переконаєтеся).

Мелодія використана у 10 випуску суперпопулярного радянського мультсеріалу, в епізоді з забиванням палів. Мультфільм був знятий у 1976 році.



Насправді ця мелодія ніякого зв’язку з будівництвом не має.

Це – інструментальна п’єса «Попкорн», написана у 1969 році, один з перших зразків музики у стилі «сінтіпоп» (музика, створена на електронному синтезаторі). Людям, які пам’ятають телебачення радянських часів, вона може бути ще відома як заставка телепрограми «Спортлото»



Автор - німецько-американський композитор Гершон Кінгслі.

Варіант композиції, використаний у мультфільмі виконує група «Elektrik Cokernut».

Загалом мелодія стала всесвітнім хітом. Ось тут можна послухати близько сотні варіантів аранжування цієї мелодії.

Довідково. Таймлапс (від англ. Time-lapse) – відеозйомка зі зниженою частотою кадрів. Застосовується для прискореного відтворення відносно повільних процесів. При демонстрації відео з нормальною швидкістю проекції виникає ефект прискорення руху – ілюзія більшої швидкості процесів, що відбуваються.

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Теги: ЖК «Струмочок», Інвестор, Луцьк
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