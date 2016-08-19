Тенісистка з Луцька вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA в Китаї
Сьогодні, 16:42
Українська тенісистка Катаріна Завацька здобула у суботу 14 вересня право виступити у фіналі відбору турніру WTA в китайському місті Гуанчжоу.
На старті кваліфікації 19-річна уродженка Луцька упевнено перемогла досвідчену італійку Сару Еррані - 6:2, 6:2, повідомляє Укрінформ.
Для перемоги Завацькій знадобилося півтори години.
Призовий фонд турніру - 500 тис дол.
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На старті кваліфікації 19-річна уродженка Луцька упевнено перемогла досвідчену італійку Сару Еррані - 6:2, 6:2, повідомляє Укрінформ.
Для перемоги Завацькій знадобилося півтори години.
Призовий фонд турніру - 500 тис дол.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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