Тенісистка з Луцька вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA в Китаї

Катаріна Завацька здобула у суботу 14 вересня право виступити у фіналі відбору турніру WTA в китайському місті Гуанчжоу.



На старті кваліфікації 19-річна уродженка Луцька упевнено перемогла досвідчену італійку Сару Еррані - 6:2, 6:2, повідомляє



Для перемоги Завацькій знадобилося півтори години.



Призовий фонд турніру - 500 тис дол.

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