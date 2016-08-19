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Тенісистка з Луцька вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA в Китаї

Тенісистка з Луцька вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA в Китаї
Українська тенісистка Катаріна Завацька здобула у суботу 14 вересня право виступити у фіналі відбору турніру WTA в китайському місті Гуанчжоу.

На старті кваліфікації 19-річна уродженка Луцька упевнено перемогла досвідчену італійку Сару Еррані - 6:2, 6:2, повідомляє Укрінформ.

Для перемоги Завацькій знадобилося півтори години.

Призовий фонд турніру - 500 тис дол.

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Теги: теніс, Катаріна Завацька, турнір, Китай
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