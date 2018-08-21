Помер поранений на Донбасі український боєць
Сьогодні, 17:06
Сьогодні, 14 вересня, помер військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗСУ старший сержант Максим Кондратюк.
Про це повідомляє Командування сил спецоперацій у Facebook.
Зазначається, що Кондратюк отримав численні осколкові вогнепальні поранення під час виконання бойового завдання в зоні ООС 10 вересня.
Як повідомляє хмельницьке видання "Є", Максим Кондратюк - старший сержант 8-го окремого полку спеціального призначення Збройних сил України.
«10 вересня, під час виконання бойового завдання в зоні операції Об’єднаних сил Максим Володимирович отримав численні вогнепальні осколкові поранення. Його було доставлено до госпіталя, де лікарі боролися за його життя. Сьогодні Максима не стало… Батьки втратили сина, дружина чоловіка, донька тата, Україна – захисника та патріота», - розповів начальник групи зв’язків з громадськістю 8 окремого полку спеціального призначення капітан Віталій Могила.
Відомо, що Максим Кондратюк родом з Красилова, а в Хмельницькому проживав разом з дружиною та трирічною донькою.
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Про це повідомляє Командування сил спецоперацій у Facebook.
Зазначається, що Кондратюк отримав численні осколкові вогнепальні поранення під час виконання бойового завдання в зоні ООС 10 вересня.
Як повідомляє хмельницьке видання "Є", Максим Кондратюк - старший сержант 8-го окремого полку спеціального призначення Збройних сил України.
«10 вересня, під час виконання бойового завдання в зоні операції Об’єднаних сил Максим Володимирович отримав численні вогнепальні осколкові поранення. Його було доставлено до госпіталя, де лікарі боролися за його життя. Сьогодні Максима не стало… Батьки втратили сина, дружина чоловіка, донька тата, Україна – захисника та патріота», - розповів начальник групи зв’язків з громадськістю 8 окремого полку спеціального призначення капітан Віталій Могила.
Відомо, що Максим Кондратюк родом з Красилова, а в Хмельницькому проживав разом з дружиною та трирічною донькою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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