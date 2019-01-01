Президент нагородив званням «заслуженого» тренера-викладача з Волині
Сьогодні, 17:52
Президент України Володимир Зеленський нагородив тренера-викладача відділення Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Федора Семенюка званням «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».
Про це йдеться в указі президента про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня фізичної культури і спорту.
Загалом до свята званням «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» Зеленський нагородив приблизно три десятки представників спортивної сфери України.
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Про це йдеться в указі президента про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня фізичної культури і спорту.
Загалом до свята званням «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» Зеленський нагородив приблизно три десятки представників спортивної сфери України.
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