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На Полтавщині на ходу загорілася вантажівка, якою кермував хлопець з Волині

На Полтавщині на ходу загорілася вантажівка, якою кермував хлопець з Волині
А в Глобинському районі Полтавської області згоріла вантажівка, якою кермував 19-річний волинянин.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Подія сталася 10 вересня на автодорозі Хорол – Кременчук поблизу села Опришки. Автомобіль «DAF» загорівся під час руху.

Чоловік повідомив, що встиг зупинити транспортний засіб та схопивши документи, вистрибнути з нього.

Водій не постраждав. На місці події працювали співробітники ДСНС та поліцейські.

На Полтавщині на ходу загорілася вантажівка, якою кермував хлопець з Волині
На Полтавщині на ходу загорілася вантажівка, якою кермував хлопець з Волині



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Теги: вантажівка, пожежа
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