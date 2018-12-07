На Полтавщині на ходу загорілася вантажівка, якою кермував хлопець з Волині
Сьогодні, 18:57
А в Глобинському районі Полтавської області згоріла вантажівка, якою кермував 19-річний волинянин.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
Подія сталася 10 вересня на автодорозі Хорол – Кременчук поблизу села Опришки. Автомобіль «DAF» загорівся під час руху.
Чоловік повідомив, що встиг зупинити транспортний засіб та схопивши документи, вистрибнути з нього.
Водій не постраждав. На місці події працювали співробітники ДСНС та поліцейські.
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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
Подія сталася 10 вересня на автодорозі Хорол – Кременчук поблизу села Опришки. Автомобіль «DAF» загорівся під час руху.
Чоловік повідомив, що встиг зупинити транспортний засіб та схопивши документи, вистрибнути з нього.
Водій не постраждав. На місці події працювали співробітники ДСНС та поліцейські.
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