На Полтавщині на ходу загорілася вантажівка, якою кермував хлопець з Волині





Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.



Подія сталася 10 вересня на автодорозі Хорол – Кременчук поблизу села Опришки. Автомобіль «DAF» загорівся під час руху.



Чоловік повідомив, що встиг зупинити транспортний засіб та схопивши документи, вистрибнути з нього.



Водій не постраждав. На місці події працювали співробітники ДСНС та поліцейські.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. А в Глобинському районі Полтавської області згоріла вантажівка, якою кермував 19-річний волинянин.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.Подія сталася 10 вересня на автодорозі Хорол – Кременчук поблизу села Опришки. Автомобіль «DAF» загорівся під час руху.Чоловік повідомив, що встиг зупинити транспортний засіб та схопивши документи, вистрибнути з нього.Водій не постраждав. На місці події працювали співробітники ДСНС та поліцейські.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію