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У центрі Луцька вчили надавати першу медичну допомогу. ВІДЕО

У центрі Луцька вчили надавати першу медичну допомогу. ВІДЕО
На Театральному майдані у Луцьку навчали, як надавати першу медичну допомогу.

Акцію зініціювала обласна організація Товариства Червоного Хреста і приурочила до Всесвітнього дня першої допомоги, повідомляє Суспільне Волині.

Студентка Наталія Ройко розповіла, що знає, якщо людина без свідомості і дихає, її потрібно покласти на бік.

«Це було наближено до справжніх умов. Дійсно переживала, такого я ще не робили. Такої медичної допомоги я не надавала. Це, дійсно, потрібно усім знати», - подідилася враженнями про навчання студентка.

«Я також практикувалася надавати першу медичну допомогу, маю новий досвід. Насправді, кожна людина має вміти надавати її. Бо ніхто не знає, у яку ситуацію потрапить і, що з нами у житті може трапитися», - додала Діана Вознюк, яка також стала учасницею вуличного

Лучанка Анна Коварнова розповіла, що була у ролі потерпілої.

Тренер з першої допомоги Наталія Домбровська каже, сьогодні навчали робити штучне дихання, перев’язки, зупиняти кровотечі.

"Зазвичай люди, або бояться підходити, навіть якщо у них є якісь елементарні знання - вони всеодно бояться їх застосовувати. В декого є ще такі уявлення про першу допомогу застарілі. Починають для прикладу кровотечі крутити джгути. Коли у людини непрохідність дихальних шляхів стороннє тіло піднімати і рухати, і всі ці стереотипи ми намагаємося “ламати” і замінити новими знаннями", - висловилася Наталія Домбровська.


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Теги: допомога, Луцьк, Театральний майдан
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