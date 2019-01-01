У центрі Луцька вчили надавати першу медичну допомогу. ВІДЕО





Акцію зініціювала обласна організація Товариства Червоного Хреста і приурочила до Всесвітнього дня першої допомоги, повідомляє



Студентка Наталія Ройко розповіла, що знає, якщо людина без свідомості і дихає, її потрібно покласти на бік.



«Це було наближено до справжніх умов. Дійсно переживала, такого я ще не робили. Такої медичної допомоги я не надавала. Це, дійсно, потрібно усім знати», - подідилася враженнями про навчання студентка.



«Я також практикувалася надавати першу медичну допомогу, маю новий досвід. Насправді, кожна людина має вміти надавати її. Бо ніхто не знає, у яку ситуацію потрапить і, що з нами у житті може трапитися», - додала Діана Вознюк, яка також стала учасницею вуличного



Лучанка Анна Коварнова розповіла, що була у ролі потерпілої.



Тренер з першої допомоги Наталія Домбровська каже, сьогодні навчали робити штучне дихання, перев’язки, зупиняти кровотечі.



"Зазвичай люди, або бояться підходити, навіть якщо у них є якісь елементарні знання - вони всеодно бояться їх застосовувати. В декого є ще такі уявлення про першу допомогу застарілі. Починають для прикладу кровотечі крутити джгути. Коли у людини непрохідність дихальних шляхів стороннє тіло піднімати і рухати, і всі ці стереотипи ми намагаємося “ламати” і замінити новими знаннями", - висловилася Наталія Домбровська.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Театральному майдані у Луцьку навчали, як надавати першу медичну допомогу.Акцію зініціювала обласна організація Товариства Червоного Хреста і приурочила до Всесвітнього дня першої допомоги, повідомляє Суспільне Волині Студенткарозповіла, що знає, якщо людина без свідомості і дихає, її потрібно покласти на бік.«Це було наближено до справжніх умов. Дійсно переживала, такого я ще не робили. Такої медичної допомоги я не надавала. Це, дійсно, потрібно усім знати», - подідилася враженнями про навчання студентка.«Я також практикувалася надавати першу медичну допомогу, маю новий досвід. Насправді, кожна людина має вміти надавати її. Бо ніхто не знає, у яку ситуацію потрапить і, що з нами у житті може трапитися», - додала, яка також стала учасницею вуличногоЛучанкарозповіла, що була у ролі потерпілої.Тренер з першої допомогикаже, сьогодні навчали робити штучне дихання, перев’язки, зупиняти кровотечі."Зазвичай люди, або бояться підходити, навіть якщо у них є якісь елементарні знання - вони всеодно бояться їх застосовувати. В декого є ще такі уявлення про першу допомогу застарілі. Починають для прикладу кровотечі крутити джгути. Коли у людини непрохідність дихальних шляхів стороннє тіло піднімати і рухати, і всі ці стереотипи ми намагаємося “ламати” і замінити новими знаннями", - висловилася Наталія Домбровська.

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