В Україну іде похолодання

Синоптики Українського гідрометцентру попереджають, що в Україну поступово йде похолодання.15 - 16 вересня у нічний час в західному регіоні можливе зниження температури до +5 градусів. У Карпатах буде ще холодніше - до +2...7°. Вдень повітря може прогріватись до +17...23°С.Крім цього, на заході та півночі в понеділок, 16 вересня, очікуються сильні пориви вітру - 15-18 м/с.У неділю, 15 вересня в Україні, крім півдня та південного сходу, вдень у понеділок, 16 вересня, у північних, Волинській та Рівненській областях місцями невеликий дощ.15-16 вересня в Україні утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.