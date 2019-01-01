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В Україну іде похолодання

В Україну іде похолодання
Синоптики Українського гідрометцентру попереджають, що в Україну поступово йде похолодання.

15 - 16 вересня у нічний час в західному регіоні можливе зниження температури до +5 градусів. У Карпатах буде ще холодніше - до +2...7°. Вдень повітря може прогріватись до +17...23°С.

Крім цього, на заході та півночі в понеділок, 16 вересня, очікуються сильні пориви вітру - 15-18 м/с.

У неділю, 15 вересня в Україні, крім півдня та південного сходу, вдень у понеділок, 16 вересня, у північних, Волинській та Рівненській областях місцями невеликий дощ.

15-16 вересня в Україні утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Теги: погода, похолодання
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