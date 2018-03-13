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Волинські атовці зняли фільм про далекі села регіону. ВІДЕО

Волинські атовці зняли фільм про далекі села регіону. ВІДЕО
Атовці відзняли фільм про красу Волині. Княгининівська спілка учасників АТО створила проект “Перлини Волині – Прип'ять-Стохід”.

Він отримав фінансування в рамках програми розвитку громадянського суспільства - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Таким чином громадська організація хоче популяризувати туристичний маршрут Любешів-Сваловичі-Люб'язь та посприяти розвитку навколишніх сіл. Додають, що фільм ще не вийшов, а вже є перші результати.

Окрім самого фільму, атовці привозили із собою в села кінотеатр. Показували стрічку “Світязь: дорога болю і слави”, про полеглих бійців. Місцевим така ініціатива сподобалася.

Фільм про волинські красоти обіцяють доробити до кінця місяця. Знайти його можна буде у соціальних мережах та на YouTube.


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Теги: фільм, Стохід, Люб'язь, атовці, Прип'ять
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