Волинські атовці зняли фільм про далекі села регіону. ВІДЕО





Він отримав фінансування в рамках програми розвитку громадянського суспільства - йдеться в сюжеті



Таким чином громадська організація хоче популяризувати туристичний маршрут Любешів-Сваловичі-Люб'язь та посприяти розвитку навколишніх сіл. Додають, що фільм ще не вийшов, а вже є перші результати.



Окрім самого фільму, атовці привозили із собою в села кінотеатр. Показували стрічку “Світязь: дорога болю і слави”, про полеглих бійців. Місцевим така ініціатива сподобалася.



Фільм про волинські красоти обіцяють доробити до кінця місяця. Знайти його можна буде у соціальних мережах та на YouTube.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Атовці відзняли фільм про красу Волині. Княгининівська спілка учасників АТО створила проект “Перлини Волині – Прип'ять-Стохід”.Він отримав фінансування в рамках програми розвитку громадянського суспільства - йдеться в сюжеті 12 каналу Таким чином громадська організація хоче популяризувати туристичний маршрут Любешів-Сваловичі-Люб'язь та посприяти розвитку навколишніх сіл. Додають, що фільм ще не вийшов, а вже є перші результати.Окрім самого фільму, атовці привозили із собою в села кінотеатр. Показували стрічку “Світязь: дорога болю і слави”, про полеглих бійців. Місцевим така ініціатива сподобалася.Фільм про волинські красоти обіцяють доробити до кінця місяця. Знайти його можна буде у соціальних мережах та на YouTube.

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