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У Луцьку продавчиня квасу з-під прилавку торгувала сурогатом. ФОТО

У Луцьку продавчиня квасу з-під прилавку торгувала сурогатом. ФОТО
Луцькі муніципали вкторе виявили нелегальні точки збуту сурогату.

Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти у facebook.

Зокрема, в продавця тимчасової споруди за адресою Теремнівська, 68, котра разом з пивом та квасом з-під прилавку приторговувала алкогольною продукцією сумнівної якості.

Вкотре сурогат виявили в приміщенні саун по проспекту Президента Грушевського, працівників якого неодноразово «ловили на гарячому» під час реалізації спиртного, втім вони продовжують займатися його збутом.

На порушників були складені адміністративні протоколи за ч.3 ст.156 КУпАП, які будуть передані на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання у вигляді накладення штрафу від 3 400.00 до 10 200 грн.

У Луцьку продавчиня квасу з-під прилавку торгувала сурогатом. ФОТО
У Луцьку продавчиня квасу з-під прилавку торгувала сурогатом. ФОТО
У Луцьку продавчиня квасу з-під прилавку торгувала сурогатом. ФОТО

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Теги: сурогат, муніципали, Луцьк
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