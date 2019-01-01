Озеленення, фонтан, капличка: у місті на Волині хочуть реконструювати площу Героїв. ФОТО





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Не перший рік у місті нагальним є питання осучаснення площі Героїв, ця тема і сьогодні активно обговорюється громадськістю та у соціальних мережах.



Нагадаємо, що раніше чотири можливих варіанти реконструкції центральної частини Володимира презентували Михайло Габрель, Андрій Гнатюк, Тарас Дукельський та Сергій Нечипорук.



“На такі роботи потрібні значні ресурси, однак місто потребує змін, які носять і історичний характер. Востаннє площу реконструювали в рядянські часи і зрозуміло, що тоді було зовсім інше політичне спрямування в державі. Сьогодні ми живемо в незалежній країні, у прикордонному місті, тому його центр повинен відповідати європейським стандартам.





У 2018-му році небайдужими мешканцями були наведені концепції та бачення щодо того, як виглядатиме площа Героїв. Щоб почати будь-які роботи, повинен бути проєкт реконструкції. Цьогоріч виділені кошти на виготовлення проєктної документації, був оголошений тендер в системі “Прозоро” і в результаті товариство з обмеженою відповідальністю “Архітектурне бюро Спецпроект” виграло аукціон.



Тільки коли концептуально дійдемо згоди, як саме повинна виглядати площа, можемо говорити про завершення виконання проєктних робіт”, – відзначив перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.





Загалом існує 2 етапи виконання цих робіт: крім озеленення, розміщення архітектурних форм, освітлення, є ще і так звана “підземна” частина, що включає питання мереж, які прокладені на території площі. Відтак, на обговоренні були присутні керівники комунальних та енергетичних підприємств міста. Спільно із управлінням житлово-комунального господарства і будівництва проведено попереднє вивчення щодо реконструкції. Для виконання проєктних робіт всі відповідні служби повинні дати технічі умови проєктанту.





Нагадаємо, що загальна площа реконструкції – 8641 кв. м. Під цією площею знаходяться такі інженерні мережі: 214 м/п водопроводу, каналізаційний колектор діаметром 60 см, мережа зв’язку, газопостачання, та кабель електропостачання, який за попередньою інформацією знаходиться в аварійному стані.



Серед проблем були виділені зношеність мереж та відсутність зливової системи. Поза тим учасники заходу в ході дискусії висловили пропозиції та зауваження, а також зійшлись на спільній думці про створення зони дозвілля для містян та туристів.





Присутнім продемонстрували, як виглядатиме площа Героїв з фонтаном, бруківкою та капличкою. Заслужений архітектор України, лауреат Державної премії в галузі архітектури Андрош Бідзіля під час публічного обговорення показав своє бачення концепції реконструкції центральної частини міста.



У своєму виступі Андрош Бідзіля наголосив, що, працюючи над проєктом, мав на меті створити комфортну локацію для мешканців. Він розповів про свої уявлення щодо затишного публічного простору в центрі Володимира-Волинського.





Серед змін, які запропонував архітектор, – озеленення, фонтан та капличка на площі. Андрош Бідзіля детально – з показом слайдів майбутнього вигляду центральної площі міста – розповів про роботу над проєктом. Концепція передбачає громадський простір для відпочинку із зеленими зонами, місцем для розміщення сцени та ялинки.



Присутні заслухали виступ Андрія Гнатюка, який, звертаючи увагу на доцільність каплички, запропонував зробити зміни в концепції.



Підсумком обговорення стало прийняте рішення про публікацію концепції реконструкції площі на розгляд громади міста. Усі зауваження та пропозиції містяни можуть подавати в управління містобудування і архітектури виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13-го вересня у приміщенні ЦНАПу відбулось публічне обговорення концепції реконструкції площі Героїв у Володимирі-Волинському.Про це йдеться на сайті Володимира-Волинського.Не перший рік у місті нагальним є питання осучаснення площі Героїв, ця тема і сьогодні активно обговорюється громадськістю та у соціальних мережах.Нагадаємо, що раніше чотири можливих варіанти реконструкції центральної частини Володимира презентувалита“На такі роботи потрібні значні ресурси, однак місто потребує змін, які носять і історичний характер. Востаннє площу реконструювали в рядянські часи і зрозуміло, що тоді було зовсім інше політичне спрямування в державі. Сьогодні ми живемо в незалежній країні, у прикордонному місті, тому його центр повинен відповідати європейським стандартам.У 2018-му році небайдужими мешканцями були наведені концепції та бачення щодо того, як виглядатиме площа Героїв. Щоб почати будь-які роботи, повинен бути проєкт реконструкції. Цьогоріч виділені кошти на виготовлення проєктної документації, був оголошений тендер в системі “Прозоро” і в результаті товариство з обмеженою відповідальністю “Архітектурне бюро Спецпроект” виграло аукціон.Тільки коли концептуально дійдемо згоди, як саме повинна виглядати площа, можемо говорити про завершення виконання проєктних робіт”, – відзначив перший заступник міського головиЗагалом існує 2 етапи виконання цих робіт: крім озеленення, розміщення архітектурних форм, освітлення, є ще і так звана “підземна” частина, що включає питання мереж, які прокладені на території площі. Відтак, на обговоренні були присутні керівники комунальних та енергетичних підприємств міста. Спільно із управлінням житлово-комунального господарства і будівництва проведено попереднє вивчення щодо реконструкції. Для виконання проєктних робіт всі відповідні служби повинні дати технічі умови проєктанту.Нагадаємо, що загальна площа реконструкції – 8641 кв. м. Під цією площею знаходяться такі інженерні мережі: 214 м/п водопроводу, каналізаційний колектор діаметром 60 см, мережа зв’язку, газопостачання, та кабель електропостачання, який за попередньою інформацією знаходиться в аварійному стані.Серед проблем були виділені зношеність мереж та відсутність зливової системи. Поза тим учасники заходу в ході дискусії висловили пропозиції та зауваження, а також зійшлись на спільній думці про створення зони дозвілля для містян та туристів.Присутнім продемонстрували, як виглядатиме площа Героїв з фонтаном, бруківкою та капличкою. Заслужений архітектор України, лауреат Державної премії в галузі архітектурипід час публічного обговорення показав своє бачення концепції реконструкції центральної частини міста.У своєму виступі Андрош Бідзіля наголосив, що, працюючи над проєктом, мав на меті створити комфортну локацію для мешканців. Він розповів про свої уявлення щодо затишного публічного простору в центрі Володимира-Волинського.Серед змін, які запропонував архітектор, – озеленення, фонтан та капличка на площі. Андрош Бідзіля детально – з показом слайдів майбутнього вигляду центральної площі міста – розповів про роботу над проєктом. Концепція передбачає громадський простір для відпочинку із зеленими зонами, місцем для розміщення сцени та ялинки.Присутні заслухали виступ Андрія Гнатюка, який, звертаючи увагу на доцільність каплички, запропонував зробити зміни в концепції.Підсумком обговорення стало прийняте рішення про публікацію концепції реконструкції площі на розгляд громади міста. Усі зауваження та пропозиції містяни можуть подавати в управління містобудування і архітектури виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради.

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