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У Володимирі-Волинському ремонтуватимуть музей

У Володимирі-Волинському ремонтуватимуть музей
2018-го року розпочалися роботи з реставрації фасаду Володимир-Волинського історичного музею, було замінено також кілька вікон. Все з запланованого виконати не встигли. Було змінено підрядника, який цьогоріч має продовжити роботи в музеї.

Про це журналістам БУГу розповів керівник відділу культури і туризму міського виконавчого комітету Роман Віслобоков.

За його словами, якщо фасадні роботи виконали без проблем, то при заміні вікон зіткнулися з проблемою. Виявилося, що над вікнами немає «перемичок». Це призвело до того, що один працівник отримав травму.

У Володимирі-Волинському ремонтуватимуть музей
У Володимирі-Волинському ремонтуватимуть музей

Довелося вносити зміни в проектно-кошторисну документацію і проводити новий тендер, який завершився кілька днів тому. Підрядника змінили, бо він запропонував нижчу ціну виконання тих самих робіт.

“Не знайшли фахівців, які можуть зробити реставрацію вікон. Тому було прийнято рішення і погоджено з областю про заміну цих вікон. Треба укріпити перемички над вікнами. Якщо треба буде вийняти вже вставлені вікна, то будуть виймати. Вікна дерев’яні, але зі склопакетами”, розповів керівник.

У Володимирі-Волинському ремонтуватимуть музей
У Володимирі-Волинському ремонтуватимуть музей

Зі слів Романа Віслобокова, залишилося ще багато документальної роботи, але почати саме будівельні роботи зможуть цьогоріч.

Вони будуть виконані за кошти міського і співфінансування обласного бюджетів.
У Володимирі-Волинському ремонтуватимуть музей

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Теги: музей, Володимир-Волинський, ремонт, реставрація
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