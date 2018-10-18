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Луцьк та Володимир-Волинський сторічної давності на малюнках віденського художника. ФОТО

Луцьк та Володимир-Волинський сторічної давності на малюнках віденського художника. ФОТО
Показали малюнки Луцька та Володимира-Волинського, які створив віденський художник Ернст Унгард понад століття тому.

В роки Першої світової війни Унгард пішов воювати і у 1916 році опинився на Волині, – пише Історична правда.

Ернст багато малював. Зокрема, змальовував Луцьк та Володимир-Волинський. Альбом зберегли нащадки. Завдяки цьому маємо чудові зображення Волині більш ніж сторічної давнини.

Луцьк та Володимир-Волинський сторічної давності на малюнках віденського художника. ФОТО
Луцьк та Володимир-Волинський сторічної давності на малюнках віденського художника. ФОТО
Луцьк та Володимир-Волинський сторічної давності на малюнках віденського художника. ФОТО
Луцьк та Володимир-Волинський сторічної давності на малюнках віденського художника. ФОТО
Луцьк та Володимир-Волинський сторічної давності на малюнках віденського художника. ФОТО
Луцьк та Володимир-Волинський сторічної давності на малюнках віденського художника. ФОТО
Луцьк та Володимир-Волинський сторічної давності на малюнках віденського художника. ФОТО
Луцьк та Володимир-Волинський сторічної давності на малюнках віденського художника. ФОТО
Луцьк та Володимир-Волинський сторічної давності на малюнках віденського художника. ФОТО
Луцьк та Володимир-Волинський сторічної давності на малюнках віденського художника. ФОТО
Луцьк та Володимир-Волинський сторічної давності на малюнках віденського художника. ФОТО
Луцьк та Володимир-Волинський сторічної давності на малюнках віденського художника. ФОТО
Луцьк та Володимир-Волинський сторічної давності на малюнках віденського художника. ФОТО
Луцьк та Володимир-Волинський сторічної давності на малюнках віденського художника. ФОТО
Луцьк та Володимир-Волинський сторічної давності на малюнках віденського художника. ФОТО
Луцьк та Володимир-Волинський сторічної давності на малюнках віденського художника. ФОТО
Луцьк та Володимир-Волинський сторічної давності на малюнках віденського художника. ФОТО
Луцьк та Володимир-Волинський сторічної давності на малюнках віденського художника. ФОТО
Луцьк та Володимир-Волинський сторічної давності на малюнках віденського художника. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, Луцьк, реторофото, художник, Ернст Удгард
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