У Луцьку Mercedes не розминувся з автобусом. ФОТО
14 вересень, 22:52
Дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса «Еталон», що рухався за маршрутом Луцьк – Цумань – «Пролісок», трапилась сьогодні, 14 вересня, на вулиці Карпенка- Карого.
Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства Волинські Новини з місця події.
Автопригода трапилась близько 20:20 години.
Так, зі слів очевидців ДТП, автобус рухався вулицею Карпенка-Карого, здійснюючи виїзд на вулицю Рівненську. У той час автомобіль марки Mercedes рухався прямо у зустрічному напрямку на протилежній смузі руху.
Ймовірно, водій автобуса хотів здійснити поворот у той час, коли Mercedes здійснював маневр випередження іншого транспортного засобу.
Унаслідок ДТП автобус отримав механічні ушкодження передньої частини з боку водія. Механічні ушкодження отримав і автомобіль Мercedes.
На місці працюють працівники поліції.
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Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства Волинські Новини з місця події.
Автопригода трапилась близько 20:20 години.
Так, зі слів очевидців ДТП, автобус рухався вулицею Карпенка-Карого, здійснюючи виїзд на вулицю Рівненську. У той час автомобіль марки Mercedes рухався прямо у зустрічному напрямку на протилежній смузі руху.
Ймовірно, водій автобуса хотів здійснити поворот у той час, коли Mercedes здійснював маневр випередження іншого транспортного засобу.
Унаслідок ДТП автобус отримав механічні ушкодження передньої частини з боку водія. Механічні ушкодження отримав і автомобіль Мercedes.
На місці працюють працівники поліції.
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