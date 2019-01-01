У Луцьку Mercedes не розминувся з автобусом. ФОТО





Про це повідомляє кореспондент



Автопригода трапилась близько 20:20 години.



Так, зі слів очевидців ДТП, автобус рухався вулицею Карпенка-Карого, здійснюючи виїзд на вулицю Рівненську. У той час автомобіль марки Mercedes рухався прямо у зустрічному напрямку на протилежній смузі руху.



Ймовірно, водій автобуса хотів здійснити поворот у той час, коли Mercedes здійснював маневр випередження іншого транспортного засобу.



Унаслідок ДТП автобус отримав механічні ушкодження передньої частини з боку водія. Механічні ушкодження отримав і автомобіль Мercedes.



На місці працюють працівники поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса «Еталон», що рухався за маршрутом Луцьк – Цумань – «Пролісок», трапилась сьогодні, 14 вересня, на вулиці Карпенка- Карого.Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства Волинські Новини з місця події.Автопригода трапилась близько 20:20 години.Так, зі слів очевидців ДТП, автобус рухався вулицею Карпенка-Карого, здійснюючи виїзд на вулицю Рівненську. У той час автомобіль марки Mercedes рухався прямо у зустрічному напрямку на протилежній смузі руху.Ймовірно, водій автобуса хотів здійснити поворот у той час, коли Mercedes здійснював маневр випередження іншого транспортного засобу.Унаслідок ДТП автобус отримав механічні ушкодження передньої частини з боку водія. Механічні ушкодження отримав і автомобіль Мercedes.На місці працюють працівники поліції.

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