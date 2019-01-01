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У Луцьку Mercedes не розминувся з автобусом. ФОТО

У Луцьку Mercedes не розминувся з автобусом. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса «Еталон», що рухався за маршрутом Луцьк – Цумань – «Пролісок», трапилась сьогодні, 14 вересня, на вулиці Карпенка- Карого.

Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства Волинські Новини з місця події.

Автопригода трапилась близько 20:20 години.

Так, зі слів очевидців ДТП, автобус рухався вулицею Карпенка-Карого, здійснюючи виїзд на вулицю Рівненську. У той час автомобіль марки Mercedes рухався прямо у зустрічному напрямку на протилежній смузі руху.

Ймовірно, водій автобуса хотів здійснити поворот у той час, коли Mercedes здійснював маневр випередження іншого транспортного засобу.

Унаслідок ДТП автобус отримав механічні ушкодження передньої частини з боку водія. Механічні ушкодження отримав і автомобіль Мercedes.

На місці працюють працівники поліції.

У Луцьку Mercedes не розминувся з автобусом. ФОТО
У Луцьку Mercedes не розминувся з автобусом. ФОТО
У Луцьку Mercedes не розминувся з автобусом. ФОТО
У Луцьку Mercedes не розминувся з автобусом. ФОТО
У Луцьку Mercedes не розминувся з автобусом. ФОТО
У Луцьку Mercedes не розминувся з автобусом. ФОТО
У Луцьку Mercedes не розминувся з автобусом. ФОТО
У Луцьку Mercedes не розминувся з автобусом. ФОТО

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Теги: поліція, Mercedes, аварія, автобус
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