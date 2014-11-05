Студенти-іноземці розповіли, чому обрали навчання у луцькому виші. ВІДЕО
Сьогодні, 08:29
Якісніша і дешевша освіта, комфортне життя та дуже щирі люди. Число іноземців, що їдуть навчатися в Україну, невпинно росте. У Луцьку закордонних гостей теж не бракує.
Як дається навчання, де живуть, що встигли вподобати та чи, бува, не надумали тут оселитися назавжди, з'ясовували журналісти Сфери.ТВ. Пише ІА "Конкурент".
50 іноземців щороку – це мінімальна цифра вступників, які приїжджають навчатися до Луцька. Найчастіше їдуть з Намібії, Нігерії, декілька чоловік із Синегалу, Лівії, Алжиру, також є декілька китайців. Їдуть і з Польщі, Узбекистану, Португалії, Литви, – розповідає секретар приймальної комісії з набору іноземців СНУ імені Лесі Українки Максим Войчук.
Вступають зазвичай на факультет міжнародних відносин чи економічний, та останнім часом почали обирати біологію і психологію. Сюди їдуть за реальними знаннями, – каже Максим, бо освіта тут якісна і не настільки дорога, як в інших країнах.
Африканка Анна вчиться на економічному. Дівчина розповідає: в Україну хотіла потрапити ще з підліткового віку, бо дідусь розповідав, що колись тут був і йому дуже сподобалася ця країна. Нині у дівчини багато друзів, які здебільшого живуть у гуртожитку, щоправда, сама вона орендує квартиру.
Студент Томас – з Узбекистану вже три роки в Україні. Навчається на факультеті міжнародних відносин. Саме в Луцьку хлопець відкрив у собі багато талантів, до прикладу, співає, хоча наразі на аматорському рівні, бере участь у гумор-шоу, а ще веде свій влог в інстаграмі, де розповідає про Волинь своїм друзям.
Світ глобалізується, українці їдуть на навчання до Європи, наші виші приймають студентів з інших країн. І важливо, аби ці процеси лише збагачували світове культурне розмаїття, а не створювали нові проблеми.
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Як дається навчання, де живуть, що встигли вподобати та чи, бува, не надумали тут оселитися назавжди, з'ясовували журналісти Сфери.ТВ. Пише ІА "Конкурент".
50 іноземців щороку – це мінімальна цифра вступників, які приїжджають навчатися до Луцька. Найчастіше їдуть з Намібії, Нігерії, декілька чоловік із Синегалу, Лівії, Алжиру, також є декілька китайців. Їдуть і з Польщі, Узбекистану, Португалії, Литви, – розповідає секретар приймальної комісії з набору іноземців СНУ імені Лесі Українки Максим Войчук.
Вступають зазвичай на факультет міжнародних відносин чи економічний, та останнім часом почали обирати біологію і психологію. Сюди їдуть за реальними знаннями, – каже Максим, бо освіта тут якісна і не настільки дорога, як в інших країнах.
Африканка Анна вчиться на економічному. Дівчина розповідає: в Україну хотіла потрапити ще з підліткового віку, бо дідусь розповідав, що колись тут був і йому дуже сподобалася ця країна. Нині у дівчини багато друзів, які здебільшого живуть у гуртожитку, щоправда, сама вона орендує квартиру.
Студент Томас – з Узбекистану вже три роки в Україні. Навчається на факультеті міжнародних відносин. Саме в Луцьку хлопець відкрив у собі багато талантів, до прикладу, співає, хоча наразі на аматорському рівні, бере участь у гумор-шоу, а ще веде свій влог в інстаграмі, де розповідає про Волинь своїм друзям.
Світ глобалізується, українці їдуть на навчання до Європи, наші виші приймають студентів з інших країн. І важливо, аби ці процеси лише збагачували світове культурне розмаїття, а не створювали нові проблеми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Знаємо ми цих студентів, мали вже з ними справи - рік-півтора навчаються, потом а Європу по підробних документах на постійне місце проживання. Пасками ловимо їх, а ви розказуєте...
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