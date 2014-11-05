Студенти-іноземці розповіли, чому обрали навчання у луцькому виші. ВІДЕО





Як дається навчання, де живуть, що встигли вподобати та чи, бува, не надумали тут оселитися назавжди, з'ясовували журналісти



50 іноземців щороку – це мінімальна цифра вступників, які приїжджають навчатися до Луцька. Найчастіше їдуть з Намібії, Нігерії, декілька чоловік із Синегалу, Лівії, Алжиру, також є декілька китайців. Їдуть і з Польщі, Узбекистану, Португалії, Литви, – розповідає секретар приймальної комісії з набору іноземців СНУ імені Лесі Українки Максим Войчук.



Вступають зазвичай на факультет міжнародних відносин чи економічний, та останнім часом почали обирати біологію і психологію. Сюди їдуть за реальними знаннями, – каже Максим, бо освіта тут якісна і не настільки дорога, як в інших країнах.



Африканка Анна вчиться на економічному. Дівчина розповідає: в Україну хотіла потрапити ще з підліткового віку, бо дідусь розповідав, що колись тут був і йому дуже сподобалася ця країна. Нині у дівчини багато друзів, які здебільшого живуть у гуртожитку, щоправда, сама вона орендує квартиру.



Студент Томас – з Узбекистану вже три роки в Україні. Навчається на факультеті міжнародних відносин. Саме в Луцьку хлопець відкрив у собі багато талантів, до прикладу, співає, хоча наразі на аматорському рівні, бере участь у гумор-шоу, а ще веде свій влог в інстаграмі, де розповідає про Волинь своїм друзям.



Світ глобалізується, українці їдуть на навчання до Європи, наші виші приймають студентів з інших країн. І важливо, аби ці процеси лише збагачували світове культурне розмаїття, а не створювали нові проблеми.





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