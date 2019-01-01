Разом випивали і посварилися: на Запоріжжі чоловік підпалив жінку





Серед гостей була місцева мешканка 1962 року народження. Між ними виникла сварка, під час якої чоловік облив жінку легкозаймистою рідиною, а потім підпалив запальничкою. Про це інформують на сайті



Присутні допомогли загасити полум’я. А зловмисник зник у невідомому напрямку.



Згодом односельці, які прийшли, почувши крики, викликали «швидку» допомогу та поліцію. Жінку доставили до однієї з лікарень міста Запоріжжя та госпіталізували.



Працівники поліції встановили місцезнаходження зловмисника. Він знаходився у цьому ж селі, за місцем мешкання матері.



Наразі підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) п. 4 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 18:00 в будинку у селі Тернівка господар, чоловік 1994 року народження, разом зі знайомими вживав спиртні напої.Серед гостей була місцева мешканка 1962 року народження. Між ними виникла сварка, під час якої чоловік облив жінку легкозаймистою рідиною, а потім підпалив запальничкою. Про це інформують на сайті Нацполіції Присутні допомогли загасити полум’я. А зловмисник зник у невідомому напрямку.Згодом односельці, які прийшли, почувши крики, викликали «швидку» допомогу та поліцію. Жінку доставили до однієї з лікарень міста Запоріжжя та госпіталізували.Працівники поліції встановили місцезнаходження зловмисника. Він знаходився у цьому ж селі, за місцем мешкання матері.Наразі підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) п. 4 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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