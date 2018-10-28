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Поблизу Луцька проходять змагання з судномоделювання. ВІДЕО

Поблизу Луцька проходять змагання з судномоделювання. ВІДЕО
У селі Гаразджа проходить відкритий чемпіонат області з судномоделювання.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Волинянин Влад Голярчук захоплюється кораблями майже три роки. А тепер бере участь у відкритому чемпіонаті області з судномоделювання. Приїхав з Ковеля. Каже, модель судна виготовити непросто.

Хлопець мріє взяти участь у всеукраїнських змаганнях і професійно займатися цим спортом. А коли виросте – покидати улюблене заняття не збирається.

А це – Владислав Леміш, ще один учасник чемпіонату. Про всеукраїнські змагання знає не з чуток, бо займається судномоделюванням понад 5 років.

Змагання триватимуть три дні на базі табору “Сонячний”, що у Гаразджі Луцького району. У суботу до волинян приєднаються гості з Рівного і з Польщі.


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Теги: Гаразджа, чемпіонат, змагання, судномоделювання
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