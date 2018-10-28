Поблизу Луцька проходять змагання з судномоделювання. ВІДЕО
Сьогодні, 06:11
У селі Гаразджа проходить відкритий чемпіонат області з судномоделювання.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Волинянин Влад Голярчук захоплюється кораблями майже три роки. А тепер бере участь у відкритому чемпіонаті області з судномоделювання. Приїхав з Ковеля. Каже, модель судна виготовити непросто.
Хлопець мріє взяти участь у всеукраїнських змаганнях і професійно займатися цим спортом. А коли виросте – покидати улюблене заняття не збирається.
А це – Владислав Леміш, ще один учасник чемпіонату. Про всеукраїнські змагання знає не з чуток, бо займається судномоделюванням понад 5 років.
Змагання триватимуть три дні на базі табору “Сонячний”, що у Гаразджі Луцького району. У суботу до волинян приєднаються гості з Рівного і з Польщі.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Волинянин Влад Голярчук захоплюється кораблями майже три роки. А тепер бере участь у відкритому чемпіонаті області з судномоделювання. Приїхав з Ковеля. Каже, модель судна виготовити непросто.
Хлопець мріє взяти участь у всеукраїнських змаганнях і професійно займатися цим спортом. А коли виросте – покидати улюблене заняття не збирається.
А це – Владислав Леміш, ще один учасник чемпіонату. Про всеукраїнські змагання знає не з чуток, бо займається судномоделюванням понад 5 років.
Змагання триватимуть три дні на базі табору “Сонячний”, що у Гаразджі Луцького району. У суботу до волинян приєднаються гості з Рівного і з Польщі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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