На авторалі в Румунії автомобіль в'їхав у натовп глядачів, є постраждалі





За попередніми даними, в результаті аварії постраждали шестеро людей, у тому числі двоє дітей, повідомляє власний кореспондент



Як проінформувала прессекретар Інспекторату з надзвичайних ситуацій повіту Долж Таня Вилчану, на одному з крутих віражів траси водій гоночного автомобіля не впорався з керуванням і несподівано з'їхав з основної траси, в'їхавши у натовп глядачів, які спостерігали за перегонами на тротуарі.



Всі постраждалі були доставлені в місцеву лікарню, де їм була надана необхідна допомога. Їхньому життю нічого не загрожує.



Представники правоохоронних органів проводять комплексну перевірку на предмет належного забезпечення безпеки глядачів. Перевіряється також технічний стан автомобіля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гоночний автомобіль в'їхав у натовп глядачів під час проведення авторалі в румунському місті Крайова.За попередніми даними, в результаті аварії постраждали шестеро людей, у тому числі двоє дітей, повідомляє власний кореспондент Укрінформу Як проінформувала прессекретар Інспекторату з надзвичайних ситуацій повіту, на одному з крутих віражів траси водій гоночного автомобіля не впорався з керуванням і несподівано з'їхав з основної траси, в'їхавши у натовп глядачів, які спостерігали за перегонами на тротуарі.Всі постраждалі були доставлені в місцеву лікарню, де їм була надана необхідна допомога. Їхньому життю нічого не загрожує.Представники правоохоронних органів проводять комплексну перевірку на предмет належного забезпечення безпеки глядачів. Перевіряється також технічний стан автомобіля.

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