вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На авторалі в Румунії автомобіль в'їхав у натовп глядачів, є постраждалі

На авторалі в Румунії автомобіль в'їхав у натовп глядачів, є постраждалі
Гоночний автомобіль в'їхав у натовп глядачів під час проведення авторалі в румунському місті Крайова.

За попередніми даними, в результаті аварії постраждали шестеро людей, у тому числі двоє дітей, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Як проінформувала прессекретар Інспекторату з надзвичайних ситуацій повіту Долж Таня Вилчану, на одному з крутих віражів траси водій гоночного автомобіля не впорався з керуванням і несподівано з'їхав з основної траси, в'їхавши у натовп глядачів, які спостерігали за перегонами на тротуарі.

Всі постраждалі були доставлені в місцеву лікарню, де їм була надана необхідна допомога. Їхньому життю нічого не загрожує.

Представники правоохоронних органів проводять комплексну перевірку на предмет належного забезпечення безпеки глядачів. Перевіряється також технічний стан автомобіля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Румунія, автораллі, аварія, постраждалі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олександр Кватирко Олександр
Кватирко вітає з Днем працівника лісу
Останні новини
У Володимирі-Волинському ремонтуватимуть музей
Сьогодні, 04:32
На авторалі в Румунії автомобіль в'їхав у натовп глядачів, є постраждалі
Сьогодні, 03:27
Одні хочуть дитмайданчик, а інші — забрати собі: у селі біля Луцька люди посварилися через землю. ВІДЕО
Сьогодні, 02:35
Волинські атовці зняли фільм про далекі села регіону. ВІДЕО
Сьогодні, 01:49
На Вінничині 15 школярів госпіталізували з отруєнням
Сьогодні, 00:41
Схожі новини
У Києві – потрійна аварія: в рейсовий автобус влетіло 2 легковики. ФОТО. ВІДЕО У Києві – потрійна аварія: в рейсовий автобус влетіло 2 легковики. ФОТО. ВІДЕО
05 вересень, 08:51
На Львівщині зіткнулися автобус і вантажівка, більше десяти людей постраждали На Львівщині зіткнулися автобус і вантажівка, більше десяти людей постраждали
02 вересень, 23:36
На Дніпропетровщині авто зіткнулося з маршруткою: багато постраждалих. ФОТО На Дніпропетровщині авто зіткнулося з маршруткою: багато постраждалих. ФОТО
01 серпень, 12:59
На Волині мотоцикл зіткнувся з легковиком: є постраждалі На Волині мотоцикл зіткнувся з легковиком: є постраждалі
26 липень, 10:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі-Волинському ремонтуватимуть музей
Сьогодні, 04:32
 0
На авторалі в Румунії автомобіль в'їхав у натовп глядачів, є постраждалі
Сьогодні, 03:27
 0
Одні хочуть дитмайданчик, а інші — забрати собі: у селі біля Луцька люди посварилися через землю. ВІДЕО
Сьогодні, 02:35
 0
Волинські атовці зняли фільм про далекі села регіону. ВІДЕО
Сьогодні, 01:49
 0
На Вінничині 15 школярів госпіталізували з отруєнням
Сьогодні, 00:41
 0
Медіа
відео
1/8
﻿